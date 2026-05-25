El Hot Sale 2026 continúa dejando descuentos importantes en tecnología y uno de los más llamativos es el del Samsung Galaxy S26 Ultra, smartphone premium que actualmente puede encontrarse con una rebaja considerable en Amazon México.

La promoción ha comenzado a llamar la atención de usuarios que buscan renovar celular este año, especialmente porque se trata de uno de los dispositivos más avanzados de Samsung, equipado con herramientas de inteligencia artificial, cámaras de alta resolución y un rendimiento pensado para usuarios exigentes.

Además del descuento, Amazon también ofrece opciones de pago a meses sin intereses y envío rápido para cuentas participantes, factores que suelen impulsar las compras durante este tipo de campañas.

Samsung Galaxy S26 Ultra: características del celular premium de Samsung

El Samsung Galaxy S26 Ultra forma parte de la línea premium de la marca surcoreana y destaca por integrar algunas de las tecnologías más avanzadas disponibles actualmente en Android.

Entre sus características principales se encuentran:

Pantalla AMOLED de alta resolución

de alta resolución Tasa de refresco fluida para videojuegos y contenido multimedia

para videojuegos y contenido multimedia Procesador de última generación

Sistema de cámaras con zoom avanzado

Funciones de Galaxy AI

Compatibilidad con carga rápida

Batería de larga duración

Lee también: Hot Sale 2026: Comienza a tomar fotografías con las mejores promociones en cámaras de Amazon

Uno de los apartados que más llama la atención es el fotográfico, ya que el equipo está diseñado para ofrecer mejores resultados en fotografía nocturna, retratos y grabación de video en alta calidad.

Además, Samsung incorporó funciones de inteligencia artificial enfocadas en productividad y edición, incluyendo herramientas para traducción, búsqueda inteligente y optimización automática de imágenes.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Ultra en Amazon?

Durante Hot Sale 2026, Amazon México redujo el precio del Samsung Galaxy S26 Ultra con un descuento importante que varía dependiendo de la versión, el color y la capacidad de almacenamiento.

Este tipo de promociones suelen cambiar constantemente debido a la demanda y disponibilidad del producto, por lo que el costo final puede modificarse conforme avanza la campaña.

La oferta ha colocado al Galaxy S26 Ultra entre los celulares premium más buscados del Hot Sale 2026, especialmente frente a otros modelos de gama alta disponibles actualmente en el mercado.

¿Vale la pena comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra en Hot Sale 2026?

Para quienes buscan un smartphone premium con enfoque en rendimiento, fotografía y productividad, el Samsung Galaxy S26 Ultra se mantiene como una de las opciones Android más completas de 2026.

Su combinación de potencia, pantalla, autonomía y funciones de inteligencia artificial lo convierten en un equipo pensado tanto para entretenimiento como para trabajo y creación de contenido.

Además, el descuento disponible en Amazon durante Hot Sale 2026 podría representar una oportunidad atractiva para adquirir un celular de gama alta a un precio más accesible.

¿Qué promociones tiene Amazon en Hot Sale 2026?

Amazon México confirmó que durante Hot Sale 2026 tendrá promociones de hasta 55% de descuento y opciones de hasta 24 meses sin intereses en productos seleccionados de tecnología y electrónica.

Entre las promociones disponibles para esta categoría destacan:

Hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes

con tarjetas participantes Hasta 12 MSI con bancos como Citibanamex, BBVA, HSBC y Santander

con bancos como Bonificaciones bancarias adicionales en compras a meses sin intereses

en compras a meses sin intereses Envío gratis y entregas rápidas para usuarios con membresía Amazon Prime

para usuarios con membresía Amazon Prime Ofertas relámpago y descuentos limitados en smartphones y dispositivos Samsung

En el caso de Citibanamex, algunas promociones del Hot Sale incluyen hasta 15% de bonificación en compras realizadas a 18 meses sin intereses y 10% de bonificación en compras a 12 MSI, siempre que el usuario se registre previamente en la promoción.

BBVA también anunció bonificaciones de hasta 15% en compras realizadas a 6, 12, 18 y 24 meses sin intereses en comercios participantes.