El panorama de los medios de comunicación en México registra un nuevo episodio de tensión entre el Poder Ejecutivo y el periodismo de espectáculos e información.

Durante la reciente emisión del programa televisivo Ventaneando, la conductora principal, Pati Chapoy, emitió un posicionamiento directo en respuesta al exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum (quien instó a la ciudadanía a no sintonizar los canales de TV Azteca).

Chapoy afirmó que los ciudadanos poseen el criterio suficiente para determinar su consumo audiovisual, señalando que la sugerencia gubernamental representa un mensaje desfavorable que busca desviar la atención de los problemas estructurales del país.

Pati Chapoy, líder de "Ventaneando". Foto: TV Azteca

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Defensa del criterio ciudadano y reclamos al gobierno federal

La respuesta de la conductora se centró en la defensa de la autonomía de las audiencias y el cuestionamiento a la gestión de la presidenta en sectores críticos. De acuerdo con las declaraciones de Chapoy, la función de la televisora se limita a exhibir las problemáticas sociales y no a provocarlas, argumentando que el público es bastante inteligente para darse cuenta por sí mismo de lo que ocurre en el entorno nacional. Las críticas vertidas hacia la administración federal se fundamentaron en los siguientes rubros:

Fiscalización de seguridad y recursos: Se cuestionó la efectividad de las políticas públicas actuales en torno al desabasto de medicamentos, el ejercicio del gasto público y el combate a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Se cuestionó la efectividad de las políticas públicas actuales en torno al desabasto de medicamentos, el ejercicio del gasto público y el combate a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Señalamientos de censura y distracción: La titular del programa describió la mención en la conferencia matutina como "un acto de desesperación" que busca distraer a los mexicanos, usando como ejemplo el reciente conflicto con los calendarios de vacaciones de la Secretaría de Educación Pública.

La titular del programa describió la en la conferencia matutina como "un acto de desesperación" que busca distraer a los mexicanos, usando como ejemplo el reciente conflicto con los calendarios de vacaciones de la Secretaría de Educación Pública. Llamado a la resolución institucional: La presentadora expresó que la responsabilidad de la presidenta radica en ejecutar soluciones operativas en lugar de adjudicar culpas a los consorcios de comunicación independientes.

Fuentes del ámbito periodístico en México destacan que "la función del periodismo es exhibir las realidades del entorno nacional y no complacer a los gobernantes en turno", sos

Polarización en X: Usuarios denuncian manipulación y cuestionan la credibilidad

La respuesta de los internautas en la plataforma digital X (antes Twitter) se caracterizó por una marcada polarización y el uso de un lenguaje hostil que refleja el escepticismo de un sector de la audiencia hacia la televisión tradicional.

Diversos usuarios celebraron el llamado del Gobierno Federal y arremetieron contra las figuras públicas de la televisora, catalogando sus contenidos como "programas basura" diseñados para la manipulación mediática. Asimismo, las interacciones digitales se inundaron de críticas que vinculan la postura actual del consorcio con la pérdida de convenios publicitarios gubernamentales (asegurando en diversos comentarios que el medio opera bajo una "realidad torcida" y que sus conductores "viven del chisme y la mentira").

Especialistas del International Press Institute (IPI) advierten que cuando la jefatura de un Estado promueve boicots comerciales contra empresas de comunicación críticas, se genera un entorno de alta vulnerabilidad para el gremio periodístico.

Por otro lado, analistas del Pew Research Center dedicados al estudio de los medios señalan que estos choques institucionales exacerban la desconfianza del consumidor. El debate en redes demuestra que las audiencias actuales ya no asimilan los discursos corporativos de forma pasiva, sino que ejercen una fiscalización implacable sobre los emisores de información, consolidando una profunda división en la opinión pública.

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