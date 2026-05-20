¿Los tacos de frijol son un "superalimento”?; científicos explican por qué la cocina mexicana es más nutritiva de lo que parece

Los tacos de frijoles, lejos de ser solo una comida económica y cotidiana, pueden convertirse en una preparación altamente nutritiva cuando se analizan sus ingredientes desde la ciencia de los alimentos, de acuerdo con especialistas de la Universidad Iberoamericana.

En un webinar sobre el valor nutricional de la cocina mexicana, Diana Leyva Daniel y Fidel Villalobos Castillejo explicaron que la combinación de maíz, frijol, chile, jitomate, verduras y aguacate puede generar platillos con alto aporte de proteínas, fibra, vitaminas y compuestos bioactivos.

Los especialistas señalaron que la cocina mexicana no debe analizarse solo desde el sabor o la tradición, sino desde los procesos que transforman los alimentos y mejoran su valor nutricional. “La clave no está en pensar si un alimento es bueno o malo, sino en entender cómo se prepara y cómo se combina”, expusieron.

Leer también: 5 tips para tener muebles de madera como nuevos; conoce cómo cuidarlos y preservarlos

Tacos de frijol. Foto: Flickr.

¿Por qué se considera el taco de frijol como un “superalimento”?

El frijol destaca como una de las leguminosas más completas de la dieta mexicana, con hasta 28% de proteína vegetal, además de hierro, zinc, magnesio y antioxidantes. Su correcta preparación —con remojo previo y cocción completa— mejora la digestibilidad y reduce molestias como los gases.

La combinación de maíz y frijol resulta clave: el maíz aporta energía y vitaminas del complejo B, mientras el frijol complementa con aminoácidos esenciales como la lisina, logrando una proteína más completa en platillos como tacos, tlacoyos o enfrijoladas.

La tortilla de maíz nixtamalizado también juega un papel central, al aportar calcio, fibra y niacina, además de mejorar la absorción de nutrientes gracias al proceso ancestral de nixtamalización. En el caso del maíz azul, sus pigmentos naturales contienen antioxidantes.

Leer también: De la cocina al templo Shaolin; así es el extremo entrenamiento de Roro para la Velada del Año

La tortilla es alimento tan versátil que se puede usar en muchos platos como ingrediente principal. Foto: iStock

Salsas, chiles y jitomate aportan compuestos funcionales: la capsaicina del chile, el licopeno del jitomate —más disponible tras la cocción— y vitaminas que fortalecen el valor nutricional del platillo, especialmente cuando se combinan con grasas saludables.

El aguacate suma ácidos grasos como el ácido oleico, además de carotenoides que favorecen la salud visual y cognitiva, y mejora la absorción de antioxidantes presentes en otros ingredientes.

El nopal y los quelites aportan fibra y compuestos que benefician la microbiota intestinal, mientras hierbas y verduras tradicionales enriquecen la diversidad nutricional de la dieta mexicana.

Los expertos subrayaron que preparaciones como mole o pozole muestran cómo la cocina tradicional integra técnicas como secado, tostado, molienda y fermentación para construir alimentos complejos y nutricionalmente densos.

La cocina mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, refleja una tradición de más de 7 mil años donde la alimentación combina cultura, técnica y salud en un mismo sistema.

En este contexto, un simple taco de frijoles con tortilla nixtamalizada, salsa, nopal y aguacate puede entenderse como un ejemplo de cómo la ciencia alimentaria y la tradición convergen en un mismo plato.

También te interesará:

¿A qué hora se estrena el final de The Boys?; horarios para México y Latinoamérica

Luna Azul: ¿cuándo y a qué hora ver la segunda luna llena de mayo?; consulta aquí cómo verla

¿Tu ropa sale con mal olor?; esta es la manera correcta de limpiar tu lavadora

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs