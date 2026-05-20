Luna Azul: ¿qué es y cómo ver la segunda luna llena de mayo?; sigue estas recomendaciones

El cielo nocturno de México se prepara para despedir mayo con uno de los eventos astronómicos más llamativos y poco frecuentes del año. La esperada Luna Azul coincidirá con una microluna, un fenómeno que no ocurre todos los años y que ya genera interés entre aficionados de la astronomía.

La segunda luna llena de mayo 2026 se conoce como "Luna Azul". Foto: Imagen generada con IA.

Aunque muchas personas creen que el satélite natural cambiará de color, la realidad es distinta. Este evento destaca porque será la segunda luna llena registrada en un mismo mes, algo que sucede únicamente cada dos o tres años.

¿Cuándo y a qué hora se verá la Luna Azul 2026 en México?

La Luna Azul podrá observarse la noche del próximo domingo 31 de mayo de 2026, cuando ilumine el cielo en gran parte del país.

De acuerdo con información astronómica, el fenómeno alcanzará su punto visible a las 19:06 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, el momento de máximo brillo llegará durante la madrugada del 1 de junio a las 02:45 horas.

¿Cuándo y a qué hora se verá la Luna Azul 2026 en México? Esto se sabe. Foto: Unsplash

Durante el evento, la Luna aparecerá cerca de Antares, una brillante estrella rojiza ubicada en la constelación de Escorpio, antes de desplazarse hacia Ofiuco, lo que hará aún más atractivo el espectáculo para quienes disfrutan observar el firmamento.

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¿Qué es la Luna Azul y por qué ocurre tan pocas veces?

Pese a su nombre, la Luna Azul no adquiere tonalidades azules. El término se utiliza para nombrar a la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes.

Este fenómeno ocurre debido a que el ciclo lunar dura aproximadamente 29.5 días, una cifra ligeramente menor a la duración de la mayoría de los meses del calendario. Por ello, en ocasiones excepcionales pueden registrarse dos lunas llenas en un mismo mes.

El mejor momento para ver la "Luna azul" será cuando la noche del 31 de mayo. Foto: Getty Images vía BBC

En mayo de 2026 ya se había presentado una luna llena el día 1, conocida popularmente como Luna de Flores. Por esa razón, el plenilunio del 31 de mayo recibe la clasificación especial de Luna Azul.

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Recomendaciones para observar mejor la Luna Azul 2026

La buena noticia es que no será necesario contar con telescopios ni equipo profesional para disfrutar del fenómeno astronómico.

Para apreciar mejor la Luna Azul en México, expertos recomiendan:

Buscar lugares alejados de la contaminación lumínica

Elegir zonas con cielos despejados

Observar desde espacios abiertos

Utilizar binoculares o cámaras con zoom óptico

Emplear lentes telefoto para capturar mejores fotografías de la Luna

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