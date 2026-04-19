Luna de Flores y Luna Azul 2026: ¿cuándo ver estos espectáculos astronómicos en mayo?; conoce las fechas

En unos cuantos días las noches de primavera se alumbrarán con la hipnótica Luna de Flores, la Luna llena de mayo de 2026.

Este plenilunio será a penas el primero del mes, pues luego de unas semanas, el cielo nocturno sorprenderá a los amantes de los astros con una segunda Luna llena, llamada Luna Azul.

Este fenómeno no es un evento anual y será el único de su tipo en todo el 2026. La siguiente ocasión para poder ver dos lunas llenas en el mismo mes ocurrirá hasta diciembre del 2028. Para que no te pierdas estos espectáculos cósmicos, aquí te contamos exactamente cuándo ocurrirá cada uno.

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El mes de mayo contará con dos Lunas llenas: la Luna de Flores 2026 y la llamada Luna Azul. Foto: Nicolas Lefaudeux

¿Cuándo ver la Luna de Flores y la Luna Azul 2026?

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, la Luna de Flores 2026 alcanzará su máximo esplendor el próximo 1 de mayo a las 11:23 (horario del centro de México).

A pesar de que en México serán horas diurnas, esta Luna llena podrá verse totalmente iluminada al llegar la noche de la misma fecha, e incluso un día antes y un día después, es decir, el 30 de abril y el 2 de mayo.

Por su parte, la Luna Azul 2026 (nombre que recibe el segundo plenilunio que ocurre en un mismo mes), iluminará el cielo nocturno durante la madrugada del 31 de mayo, convirtiendo a este periodo en un mes raro que cuenta con dos de estos fenómenos astronómicos.

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La Luna Azul no se tiñe realmente de azul, simplemente es el nombre que se le da al segundo plenilunio que ocurre en un mismo mes. Foto: Generada con IA

Esta Luna llena alcanzará su máximo esplendor exactamente a las 2:45 de la mañana y será la protagonista en el firmamento desde que anochezca el 30 de mayo y hasta el amanecer del 1 de junio.

¿Por qué se le llama Luna de Flores a la Luna llena de mayo?

Según información del mismo medio, la Luna de Flores es el nombre más tradicional que recibe el plenilunio de mayo y hace referencia a la abundancia de capullos y plantas que florecen durante este mes en gran parte del hemisferio norte.

Esta Luna llena iluminará el paisaje nocturno el 1 de mayo de 2026. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Tomando en cuenta el aspecto espiritual, esta Luna llena suele asociarse con el florecimiento, la abundancia y la fertilidad, ya que ocurre en un periodo de brotes y cambios visibles en la naturaleza. Actualmente, muchas personas la asocian con la transformación personal, el cambio y los nuevos comienzos.

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