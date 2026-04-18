Perrito “Caramelo” es reconocido como raza mexicana; conoce la razón

¡Es oficial! El famoso perrito "amarillo" que todos hemos visto en la calle alguna vez, ha sido reconocido por la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México (PROPAEM) como una raza mexicana, ahora conocida como "Caramelo".

A través de una publicación en Facebook, la dependencia compartió una imagen en la que incluyó al ahora bautizado "perro Caramelo" en la lista de Razas de perro mexicanas, junto a ejemplares históricos como el Xoloitzcuintli, el Chihuahua y el Calupoh.

Publicación de la PROPAEM reconociendo a perro Caramelo entre las razas mexicanas. Foto: Facebook

Este suceso reconoce al clásico lomito color miel como uno de los perros más representativos de México y también da paso a que entre la sociedad se valore la importancia de los perritos mestizos, al igual que los de raza, pues forman parte de la vida de millones de familias en el país.

Lee también ¿Koalas en peligro?; esta es la enfermedad que podría amenazar su vida en Australia

Perrito Caramelo. Foto: Redes sociales

En el mismo post, la PROPAEM destacó la importancia de la adopción y la tenencia responsable, pues hay que recordar que México se posiciona como el país con mayor población de animales en abandono y situación de calle de toda Latinoamérica, y que en muchos casos, la labor de dichos seres es invaluable.

"En nuestra entidad, existen perros cuya labor social es invaluable: desde rescatistas en emergencias y binomios de seguridad, hasta compañeros adoptados que promueven la tutela responsable día a día", dice la publicación.

Perrito Caramelo. Foto: Redes sociales

¿Qué impulsó el reconocimiento del perro Caramelo como raza mexicana?

De acuerdo con un comentario hecho por la PROPAEM a través de sus redes sociales, este reconocimiento fue impulsado gracias a una iniciativa de adopción que surgió en Brasil.

Lee también ¿Qué rodea la residencia de la embajada de México en Reino Unido?; mapa revela zona donde se hospedó el hijo de Ebrard

La iniciativa surgió a partir de una campaña de adopción en Brasil. Este perrito es el protagonista de la cinta brasileña de Netflix "Caramelo". Foto: Instagram @carameloamendoim

La campaña fue realizada en 2025 por la marca de alimento para mascotas Pedigree, con el objetivo de aumentar la adopción del "vira-lata caramelo", un perro mestizo marrón icónico del país sudamericano.

Se pretendía lidiar con las estadísticas de la nación, que arrojaban que este tipo de lomitos tienen 90% menos probabilidades que los perros de raza de ser adoptados. La iniciativa incluyó estudios de ADN para encontrar el origen de los animales, dignificando a estos perros y posicionándolos como patrimonio cultural brasileño.

En TikTok, la agencia mexicana de marketing digital Somos Limón con Chile, compartió un video de la campaña de Pedigree Brasil sobre los perros Caramelo.

Lee también Santos Bravos debuta en Corea del Sur con "Velocidade"; así fue su show en M Countdown

@somoslimonconchile 📢🐶 De viral a vocero: la emotiva campaña de Pedigree Brasil. Pedigree Brasil transformó a "Caramelo", el perrito viral, en el rostro de una campaña que visibiliza la difícil realidad de los perros sin raza. Resaltando que todos los perros, sin importar su origen, merecen un hogar. ¿Tu marca también quiere conectar con propósito? Hablemos de ideas que dejen huella. 🚀🐶 🎥 Créditos a AlmapBBDO, Pedigree Brasil y Mercadonegrope. . . . #marketingcreativo #storytelling #publicidadqueconecta #perros #somoslimonconchile ♬ sonido original - Limón con Chile

Comentarios en redes sociales sobre la nueva raza de perro "Caramelo"

En plataformas sociodigitales la noticia ha generado una conversación sobre la existencia de esta "raza de perro" en diversos países del continente, como consecuencia del cruce y el mestizaje entre otras razas, y no exclusiva a México ni a Brasil.

Perrito Caramelo. Foto: Redes sociales

Asimismo, algunos usuarios han reclamado la exclusión de otros tipos de perro, como el PBM (perrito blanco mexicano); mientras que algunos más han aprovechado el momento para alzar la voz por los derechos de los animales, exigiendo que las normas y leyes sanciones de manera severa el maltrato animal.

También te interesará:

¿Tienes frascos de café vacíos?; estas 3 ideas los transforman en decoración para tu casa

¿Cómo eliminar manchas de tu colchón?; conoce la mezcla casera que lo deja como nuevo

¿Impuesto por tener mascotas en México?; conoce dónde y para quiénes aplica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu