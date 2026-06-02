Luego del gran revuelo que el grupo surcoreano BTS generó en México durante mayo, la celebración de su aniversario continuará a nivel global este mes. El fandom ARMY, como es conocido, volverá a reunirse para disfrutar de las sorpresas especiales que la banda tiene preparadas.

Recientemente, se dio a conocer el calendario del BTS FESTA 2026, una serie de eventos con los que la agrupación festeja su debut, realizado el 13 de junio de 2013. Cada año, tanto los integrantes como su agencia publican contenidos exclusivos y diversas experiencias para los fans.

Kim Taehyung, mejor conocido como V, uno de los integrantes más carismáticos de la banda surcoreana BTS, compartió con sus fans algunos momentos en México.

¿Qué actividades habrá en el BTS FESTA 2026?

El aniversario, ya con el grupo completo tras casi cuatro años de ausencia, será un festival de dos semanas que comenzará mañana 3 de junio con la publicación de la foto anual del grupo, una tradición que mantienen desde 2014.

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El jueves se estrenará un video de la presentación de “Hooligan”, tema de su reciente álbum ARIRANG. Posteriormente, se lanzarán otros dos contenidos en formato documental titulados “Normal Log” y “13 Side Film”, donde se podrán ver momentos más íntimos y espontáneos del septeto.

El martes y miércoles de la siguiente semana regresará “RUN BTS 2.0”, el programa de variedades producido por el propio grupo.

El 12 de junio, BTS lanzará “Come Over”, canción que hasta ahora solo estaba disponible en la edición de lujo en vinilo de ARIRANG y que fue producida por el miembro Suga.

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De forma simultánea, se prepara una edición limitada en vinilo con la imagen del álbum.

Finalmente, la celebración concluirá en Seúl con un concierto en el Estadio Principal de Busan los días 12 y 13 de julio, como parte de las actividades de ARIRANG.

Tras su paso por México, BTS recorrió Norteamérica y cerró con 15 conciertos en el país.

Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL.