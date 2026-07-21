El investigador Felipe Echenique March considera un paso importante y nunca visto antes que arqueólogos de diferentes procedencias y áreas de estudio se unieran para denunciar penal y formalmente la destrucción de patrimonio arqueológico en la zona del Tren Maya, específicamente en la construcción de Báalam Tun, uno de los Parques de la Memoria anunciados por el gobierno.

Echenique ha realizado diferentes denuncias por destrucción y mal uso del patrimonio mexicano a lo largo de casi 4 décadas, pero, explica en entrevista, es la primera vez que observa que son los arqueólogos quienes encabezan la lucha contra el mal proceder de la arqueología mexicana.

Historiador de carrera, Echenique die que la lucha no sólo es contra los directivos del INAH, sino contra las imposiciones presidenciales. “Hemos visto el caso de Teotihuacán, los Juegos Olímpicos en años pasados, hoy los Parques de la Memoria, las imposiciones y caprichos de un presidente no es nuevo, porque la arqueología representa prestigio para ellos mismos, pero que sean los arqueólogos quienes hoy den la cara es lo que destaca”, apunta.

Lee también Colección Gelman cierra en el MAM con amparos y vuela a España

Para el investigador uno de los puntos fuertes de la demanda es el expediente de casi 700 páginas que elaboraron más 20 investigadores para sostener las acusaciones en contra de los funcionarios del INAH, el cual fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo.

“Les están mostrando a la FGR los criterios propiamente arqueológicos acompañados con la ley de arqueología, ahí hacen juicios académicos sobre lo que se hizo en ese Parque de la Memoria, y cómo lo dijimos antes, ese parque es la prueba fehaciente de la destrucción que hubo”, explica.

[Publicidad]

“Es absurdo, imbécil, poner un parque temático en medio de una de las zonas con mayores sitios arqueológicos sin explorar, lo arqueológico no deben ser piezas de exhibición, aprenderse desde sus lugares de origen”, agrega.

Lee también La Sinfónica de Minería prepara estreno musical

Aunque el expediente es fuerte y las evidencias son un contundente respaldo, Echenique duda que haya justicia, por la enorme magnitud del daño, ya que “es incuantificable cuánto se destruyó, destruir un monumento arqueológico puede ser penado con 4 o 5 años de cárcel, pero hablamos de miles en este caso, lo que sí creo pertinente es que le quiten la licencia y el título de doctor al responsable de todo esto, que en este caso es Manuel Pérez Rivas, que lo asume como un proyecto propio, y también determinar la responsabilidad de Diego Prieto. Es muy fuerte, pero creo que es posible que no prospere la denuncia, aunque marca un antes y un después en la historia y el gremio de los arqueólogos, es algo importante”.

[Publicidad]

Luego de que el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez hiciera pública la denuncia penal, el martes pasado, en contra de 26 funcionarios del INAH por seis delitos que involucran destrucción de patrimonio, el INAH respondió con un breve comunicado donde señaló que una vez que conozca el contenido de la denuncia, “dará el seguimiento jurídico que conforme a derecho proceda”.

Para Echenique, el comunicado es una clara amenaza.

“Dicen que van a ver la demanda para saber lo que harán, es una amenaza, es algo que me parece crítico en todo el caso, porque los amenazan de forma evidente, no han dicho eso de las denuncias pasadas que yo he hecho, porque no están diciendo que acciones tomarán contra Pérez Rivas o Prieto, sino contra Jesús Sánchez y los otros firmantes de esa denuncia”, concluye Echenique.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.