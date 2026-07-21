La Presidenta adelanta que el próximo martes el gobierno federal hará un reconocimiento a los participantes que llevaron a cabo el Mundial 2026 y se dará un balance del evento deportivo. Destaca que México fue la mejor de las sedes mundialistas.

"Lo más lamentable, entre otros, es la publicación de Salinas Pliego", comenta Claudia Sheinbaum sobre los comentarios en su contra donde señalan que tenía miedo de ir a la clausura del Mundial 2026 en Estados Unidos.

"Es una cosa inaudita" dice la Presidenta sobre la publicación de un usuario de X quien posteó un video donde se ve el recibimiento que le dan a Sheinbaum en el aeropuerto de Nueva York. La publicación de José Díaz dice: ICE, haz lo tuyo.

"Mínimo deberían disculparse, mínimo, porque esto no es un asunto de la Presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas", dice Claudia Sheinbaum sobre el reposteo de la publicación por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien escribió: junta más gente que un gatito atropellado.