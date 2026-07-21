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Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Nación 08:57 AM
Sheinbaum adelanta que mañana dará su conferencia de prensa desde Toluca y el viernes en Morelos.
Nación 08:57 AM
Sheinbaum Pardo dice que la Fiscalía General de la República será quien decida si consigue una entrevistas con "El Mayo", para que brinde más información sobre el crimen organizado en México.
Nación 08:53 AM
David Kershenobich, secretario de Salud, explica que en México no hay evidencia de la presencia de Cyclospora en una empresa de Guanajuato, pero se están tomando medidas en caso de que así fuera.
Descarta fallecimientos por los casos que se han reportado en Estados Unidos.
Nación 08:40 AM
Claudia Sheinbaum evita opinar sobre la sentencia de cadena perpetua de Ismael Zambada García "El Mayo", quien se declaró culpable de los delitos de narcotráfico en una prisión de Nueva York.
La Mandataria federal pide a los jóvenes no ver a la delincuencia organizada como una opción de vida.
La Presidenta señala como contradicción que el FBI muestre en un museo el avión en el cual fue transportado "El Mayo" a Estados Unidos, pero exfuncionarios como Ken Salazar digan que no estuvo involucrado el país vecino del norte en la operación.
Nación 08:36 AM
Sheinbaum presenta una gráfica para demostrar el crecimiento de camas hospitalarias desde 1943; señala un estancamiento durante la "etapa neoliberal", que abarca de 1983 a 2018 y acusa que en dicho periodo se cambió el esquema nutricional, pero no se implementaron más camas en hospitales.
Nación 08:26 AM
La Presidenta adelanta que el próximo martes el gobierno federal hará un reconocimiento a los participantes que llevaron a cabo el Mundial 2026 y se dará un balance del evento deportivo. Destaca que México fue la mejor de las sedes mundialistas.
"Lo más lamentable, entre otros, es la publicación de Salinas Pliego", comenta Claudia Sheinbaum sobre los comentarios en su contra donde señalan que tenía miedo de ir a la clausura del Mundial 2026 en Estados Unidos.
"Es una cosa inaudita" dice la Presidenta sobre la publicación de un usuario de X quien posteó un video donde se ve el recibimiento que le dan a Sheinbaum en el aeropuerto de Nueva York. La publicación de José Díaz dice: ICE, haz lo tuyo.
"Mínimo deberían disculparse, mínimo, porque esto no es un asunto de la Presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas", dice Claudia Sheinbaum sobre el reposteo de la publicación por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien escribió: junta más gente que un gatito atropellado.
Nación 08:24 AM
Zoé Robledo dice que "no siempre las cifras son precisas" al hacer un análisis de las lecciones que dejó la pandemia de Covid-19 al sector salud. Refiere que en algunos casos se pueden tener equipos y hospitales, pero no se encuentran en operación.
Claudia Sheinbaum indica que en el salón de reuniones donde Andrés Manuel López Obrador hacía las juntas con de salud para implementar una estrategia de atención al virus, está dedicada a los profesionales de la salud que atendieron la pandemia y fallecieron debido a los contagios.
Nación 08:08 AM
Alejandro Svarch indica que el IMSS Bienestar ampliará su infraestructura para personas sin seguridad social, destaca la inauguración de 19 hospitales inaugurados entre 2024 y 2026.
Nación 07:54 AM
Zoé Robledo, director general del IMSS, informa sobre la ampliación de servicios del Instituto en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes y Colima.
Nación 07:50 AM
Martí Batres, director general del ISSSTE, presenta los avances en diversos hospitales del país.
Nación 07:48 AM
Eduardo Clark presenta el Plan Nacional de Infraestructura hospitalaria, que contempla la construcción de 50 hospitales totalmente nuevos que tendrán 106 mil 105 camas nuevas, la cifra más alta que se tenga registrada en cualquier sexenio de México.
Nación 07:43 AM
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Mandataria federal indica que en el sector salud se invertirán más de 131 millones de pesos para ampliar, recuperar e implementar la infraestructura hospitalaria en México.
em/apr
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