Tras una gira cancelada en Quintana Roo este fin de semana, un vuelo comercial cancelado por el mal clima y una invitación directa del mandatario estadounidense Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió al partido final del Mundial 2026, donde en Nueva York vio ganar a España frente a Argentina porque “lo cortés no quita lo valiente”.

Con ánimo deportivo, pero también con compromiso diplomático, la presidenta de México compartió palco con la primera dama estadounidense, Melania Trump; con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con el rey y la reina de España, Felipe VI y Letizia. Risas, apretones de mano y diálogo se observaron en el MetLife Stadium, “un ambiente de mucha cordialidad”.

Hasta el viernes, la única invitación que tenía la titular del Ejecutivo federal era de la FIFA y después llegó la de su homólogo estadounidense, por lo que decidió asistir.

Lee también Sheinbaum rechaza que hubiera faltas de respeto durante final del Mundial 2026; destaca desempeño de la Selección Mexicana

“‘Claudia, ¿vas a venir?’ Y le dije: bueno, si usted me invita presidente Trump. Dijo: ‘sí, sí estás invitada, ven vas a estar sentada ahí junto a nosotros’. Dije: ‘bueno, pues hay que ir’ porque ahora si como dice el dicho: lo Cortés no quita lo valiente”, contó en su mañanera de este lunes a la que llegó después del evento deportivo.

Mientras la promesa española Lamine Yamal se enfrentaba contra el popular argentino Lionel Messi, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechaba el partido para dialogar con Donald Trump.

[Publicidad]

Refirió que aunque fueron “pocos momentos”, pudo hablar de comercio con Trump y Carney en el estadio. También habló “momentitos” con otras autoridades estadounidenses como Jamieson Greer, Marco Rubio y Howard Lutnick.

Lee también Sheinbaum defiende sufragio femenino ante propuestas de eliminar este derecho; "quieren que una élite gobierne", acusa

La presidenta Claudia Sheinbaum con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, así como con el titular de la FIFA. Foto: AP

Sheinbaum aborda “cosas pendientes” con Trump

“No se trata de tener una reunión en medio del partido de futbol sobre aranceles u otros temas. Pero sí le dije ‘tenemos varias cosas pendientes’, y espero que nos podamos llamar nuevamente por teléfono”, contó.

[Publicidad]

La final del Mundial también sirvió como espacio de reflexión sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y para privilegiar el tanto con Donald Trump: “Primero porque somos vecinos; segundo, porque hay que privilegiar siempre las relaciones diplomáticas y promover una política de buena vecindad; y tercero, porque hay 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Y además, pues hay que tener respeto entre las personas”.

“Podemos no estar de acuerdo en temas con el presidente Trump, pero no tenemos por qué hacer esto un asunto personal. Es una relación bilateral y en la relación personal, el presidente Trump siempre ha sido respetuoso con mi persona y nosotros hemos sido respetuosos con él. Eso no quiere decir que no manifestemos o no hagamos acciones con las que no estamos de acuerdo para la protección de los mexicanos en Estados Unidos”, comentó la Presidenta en el Salón Tesorería.

Lee también Sheinbaum prevé aprobación en este año a reforma para regular uso de redes sociales; "tenemos tiempo", señala

[Publicidad]

“Es un asunto diplomático, por encima del deporte”, expresó al negar que hubieran faltas de respeto de los jugadores en la entrega de la Copa y de las medallas. “La Selección Argentina ya es normal, natural que tenía este sentimiento de tristeza de no haber sido campeones, es lo más natural del mundo”, declaró.

Aseguró que todas y todos, desde el presidente Trump hasta el ministro Carney y el Rey de España, hablaron “maravillas” de la Selección Mexicana: “Todos me felicitaron y a través de esto les mando una felicitación nuevamente a la Selección Nacional, porque a través mío, pues persona que se acercaba me decía ‘qué bien jugó la Selección Mexicana’”.

Tras el trabajo de coordinación con Estados Unidos y Canadá para la organización del Mundial, se mostró contenta porque “salió muy bien”.

[Publicidad]

em/apr