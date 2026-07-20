La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya habido faltas de respeto por parte de los jugadores de la Selección Española y de Argentina durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reconoció el desempeño de la Selección Mexicana en la justa mundialista.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “pasaron ahí escenas como si hubiera habido alguna falta de respeto, pero en ningún momento (…) Ellos iban concentrados, unos en lo que habían vivido y que habían quedado en segundo lugar, un muy buen segundo lugar, y quienes ganaron”.

“Fue un momento normal y nosotros pues a mí me dio mucho gusto, porque no es una cosa personal, es la representación de México ante un evento donde fuimos tres países las sedes”, dijo.

Lee también Sheinbaum revela breve charla con Trump y Carney durante final del Mundial 2026

“Obviamente los jóvenes que participaron en el mundial están emocionados, están entusiasmados, están pensando en fútbol, reciben con gusto la medalla y después el premio”, agregó.

“La Selección Argentina ya es normal, natural que tenía este sentimiento de tristeza de no haber sido campeones, es lo más natural del mundo”, abundó.

[Publicidad]

Adicionalmente, la Mandataria reconoció el desempeño de la Selección Mexicana en la justa mundialista y destacó el papel de México como sede mundialista.

Lee también Ronald Johnson destaca presencia de Sheinbaum y Trump en final del Mundial; refleja asociación sin precedentes, asegura

“Quiero decirle que todas y todos, desde el presidente Trump, hasta el ministro Carney, el Rey de España, quienes tuve oportunidad de platicar, todos hablando maravillas de la Selección Nacional”, expresó.

[Publicidad]

“Las dos cosas: de que bien hizo México en la recepción del mundial, todos felicitando a la afición, la alegría con que la que se vivió, como recibimos tanto a las selecciones de otros países, como a los turistas y los aficionados, como del buen desempeño de la Selección”, relató.

“Todos me felicitaron y a través de esto les mando una felicitación nuevamente a la Selección Nacional, porque a través mío pues persona que se acercaba me decía ‘qué bien jugó la Selección Mexicana’”, añadió.

apr