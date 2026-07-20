Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 09:44 AM Finaliza la conferencia matutina de este lunes.

Nación 09:44 AM Antes de finalizar la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum entrega balones a los reporteros por la quiniela que realizó días antes en Palacio Nacional sobre los resultados del Mundial de Futbol 2026.

Nación 09:38 AM Inicia la sección “Humanismo Mexicano”.

Nación 09:19 AM Sheinbaum reitera que sigue en curso la investigación en el caso de huachicol por el que fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, relacionado a la presunta importación ilegal de combustible a través de reportar menos volumen. “Esta empresa importaba con dos irregularidades, reportando que traía otro producto que no era combustible para no pagar IEPS”, indica.



Nación 09:05 AM Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana y asegura que durante el partido final del Mundial 2026 entre España y Argentina diversas personas le expresaron su reconocimiento al equipo mexicano.

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Nación 09:00 AM La Mandataria federal asegura que Trump se mostró “receptivo” con los temas planteados durante la final del Mundial de Futbol 2026.

Nación 08:55 AM Sheinbaum expresa su reconocimiento a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. “Ganó dos votaciones en su país y es una mujer muy inteligente y echada para adelante”, dice.



Nación 08:53 AM “Absurdo, antidemocrático, porfirista, conservador y fuera de la realidad”: Sheinbaum condena la sugerencia de las vocerías juveniles del PAN de que sólo una persona vote a nombre de toda la familia.

Nación 08:48 AM “Proponen regresarnos al Porfiriato”: Sheinbaum defiende el sufragio femenino y rechaza las propuestas de sectores de la ultraderecha para eliminar el voto femenino. Además, condena las opiniones de comentaristas mexicanos y opositores, quienes han sugerido que se debería realizar un examen de conocimientos para tener acceso al derecho al voto. “Por eso no tienen posibilidad de crecer, lo más increíble es que ahora se atreven a decirlas [estas propuestas]. Siempre lo han pensado, pero ahora se atreven a decirlo”, expresa.



Nación 08:42 AM Sheinbaum agradece la invitación de Donald Trump para acudir a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos y defiende que fue una buena decisión acudir en representación diplomática de México junto a otros jefes de Estado.

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Nación 08:28 AM Sheinbaum asegura que la regulación del uso de la IA debe construirse mediante un consenso con la sociedad para fortalecer la educación digital, con tutores que conozcan el impacto negativo que tiene en los hijos el uso de hasta ocho horas al frente del teléfono. “No se trata de prohibir por prohibir, sino que realmente se entienda en esta discusión, que conozcamos entre todos el uso responsable de los dispositivos”, señala.



Nación 08:24 AM La SEP alista acciones rumbo a la conversación sobre dispositivos digitales, para que no se quede el debate solamente en recomendaciones de especialistas. En ese sentido, detalla que va por diálogo con comunidades, presentación de iniciativa en el Congreso de la Unión y la elaboración de una Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos.



🗣️ "Claudia, ¿vas a venir?"



⚽ Donald Trump invitó directamente a Claudia Sheinbaum al partido final del Mundial 2026 durante una llamada telefónica; la presidenta describió cómo fue su viaje a Nueva York y agregó que inicialmente no iría al evento, pero: "Lo cortés no quita lo… pic.twitter.com/WrdiHFqYQI — El Universal (@El_Universal_Mx) July 20, 2026

Nación 08:20 AM Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior, presenta un informe de la SEP sobre el impacto de los dispositivos digitales en infancias y juventudes. Además, respalda el análisis presentado por Unesco sobre la regulación de dispositivos en escuelas como una tendencia apoyada por distintos países.



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Nación 08:06 AM El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, asegura que el uso de redes sociales y acceso a las tecnologías es un tema que ha desatado preocupación en padres de familia y tutores. Andrés Morales Arciniegas, director de las oficinas de la Unesco en México, advierte que hay un uso excesivo y adicción a las pantallas en jóvenes. Señala que, a nivel mundial, hay regulaciones en países como la restricción el uso de redes sociales en menores y establecer tiempos límite de uso.



Nación 07:54 AM Profeco garantiza que el precio promedio del litro de diésel a nivel nacional con fecha de corte al 17 de julio no supera los 27 pesos. Resalta la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización en el Precio de la Gasolina, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Nación 07:50 AM Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección “Quién es quién en los precios”. Como cada lunes, el procurador asegura que FinaBien se mantiene como la mejor remesadora.

Nación 07:44 AM Sheinbaum inicia la conferencia matutina presentando los detalles de su reciente visita a Nueva York para el partido final del Mundial de Futbol 2026, en donde España se coronó como campeón ante Argentina. De acuerdo con la Presidenta, su homólogo estadounidense, Donald Trump, la invitó personalmente: “Claudia, ¿vas a ir?”, recuerda que le preguntó el republicano vía llamada. “Muchas gracias a todas las paisanas y paisanos que nos esperaron afuera del hotel”, expresa.



Nación 07:40 AM Inicia la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 20 de julio de 2026.

Sigue aquí la transmisión en vivo:

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