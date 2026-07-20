Nación | 20-07-26 | 08:16 | Actualizada | 20-07-26 | 08:21 |

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , informó que fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, un ciudadano estadounidense identificado como Janero Van "N", quien es requerido en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos.

Vía redes sociales, el funcionario federal detalló que la detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA.

En breve más información...

em

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]