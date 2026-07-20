El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, un ciudadano estadounidense identificado como Janero Van "N", quien es requerido en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos.

Vía redes sociales, el funcionario federal detalló que la detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA.

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