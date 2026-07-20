La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya iniciaron formalmente las discusiones y debates sobre el uso de las redes sociales en las infancias, adolescencia y juventudes de México.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó estos foros sobre el impacto de las redes para hacer una propuesta “de orientación y regulación”.

“Cuando le entreguemos al Congreso, que el propio Congreso haga sus foros abiertos, su debate, su discusión, y que podamos, yo diría, proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción”, dijo la Mandataria.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que “no se trata de demonizar” a las herramientas, sino “más bien es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños adolescentes y jóvenes, y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizaje”.

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Apuntó que estamos ante un debate de alcance global en el que la gran mayoría de los países ya están teniendo algún tipo de aprobación de políticas públicas, que sean capaces de proteger el bienestar “sin renunciar al potencial educativo que tiene la tecnología”.

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Delgado mencionó que se trata de un tema que, sin duda, preocupa a madres y padres de familia. Señaló que se necesitan tener marcos normativos capaces de proteger derechos fundamentales.

Apuntó el titular de la SEP que se ha detectado mucha inseguridad, ansiedad y cuadros de depresión.

“La idea que se está planteando en este debate nacional, pues no es que regresemos a una época previa a los dispositivos, las redes sociales y la inteligencia artificial, sino preguntarnos cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios en nuestras escuelas y fuera de ellas para fortalecer una comunidad en torno a nuestros hijos, a nuestras hijas”, señaló.

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Mario Delgado, titular de la SEP, en la conferencia de Claudia Sheinbaum el 20 de julio de 2026 Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Sheinbaum: no se trata de prohibir por prohibir, de lo que opina la Presidenta

“Porque no se trata de prohibir por prohibir, porque no se trata de lo que opina la Presidenta y ponerlo en una ley, sino que realmente se entienda en estos debates, en esta discusión, en esta información y difusión de los efectos de las redes sociales y del uso de las tecnologías en las y los niños y jóvenes”, declaró Claudia Sheinbaum.

Insistió en que la discusión debe darse con maestros, madres y padres de familia, expertos: “Entonces, una parte tiene que ver necesariamente con el uso responsable de los dispositivos, porque son mamás y papás y los jóvenes los que tienen que saber para ver los efectos, para que también haya un asunto de autocontrol y de responsabilidad individual, pero no puedes evitar que haya una regulación mínima de estas plataformas”.

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Objetivo no es poner medidas desde el gobierno, sino un consenso: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el uso excesivo de teléfonos celulares, redes sociales y plataformas digitales puede generar adicción y afectar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que anunció que durante las conferencias matutinas de los lunes se presentará evidencia científica para abrir un debate nacional que derive en un esquema de regulación y educación digital.

La mandataria señaló que el objetivo no es imponer medidas desde el gobierno, sino construir un consenso con especialistas, familias y distintos sectores de la sociedad. Destacó que 16 entidades del país ya restringieron el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica y subrayó que la discusión también incluirá el impacto de la inteligencia artificial, las redes sociales y los algoritmos diseñados para captar la atención de los usuarios.

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Por su parte, el subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que el problema dejó de ser un asunto privado para convertirse en un tema de interés público, debido a sus efectos en la salud mental, la actividad física y la convivencia de millones de estudiantes.

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Explicó que 114 sistemas educativos en el mundo ya han implementado algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas y anunció seis foros nacionales para recabar opiniones de expertos, universidades y comunidades, con el propósito de elaborar una iniciativa respaldada por evidencia científica.

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Villanueva también adelantó que en septiembre se realizará una Semana Nacional de Juegos Tradicionales para fomentar la convivencia y recuperar espacios de socialización en los recreos escolares, al insistir en que la propuesta “no es una lucha contra la tecnología, sino a favor del aprendizaje y de una infancia plena y feliz”.

En tanto, la doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo de la UNAM, Cimenna Chao Rebolledo, alertó que el inicio temprano en el uso de dispositivos móviles y redes sociales se relaciona con mayores riesgos para la salud física y mental, alteraciones del sueño, obesidad y problemas socioemocionales. Además, señaló que ocho de cada 10 estudiantes ya utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa y advirtió sobre los riesgos de que estos sistemas sustituyan vínculos afectivos o se conviertan en una fuente de información sin el debido pensamiento crítico, por lo que llamó a impulsar una alfabetización digital, fortalecer la convivencia familiar y establecer mayores protecciones para los menores en las plataformas tecnológicas.

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