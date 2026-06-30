La presidenta Claudia Sheinbaum informó que una vez terminada la Copa Mundial de Futbol, acudirán especialistas de salud a la mañanera para explicar los riesgos de la adicción a redes sociales y plataformas digitales que presentan niñas, niños y adolescentes de México.

“Otro punto y que se abra la discusión, incluso si el Congreso quiere entrar a participar en esto, que se abra la discusión, que los medios (de comunicación) hablen sobre eso. Otro punto, el control de las plataformas, ¿quién lo tiene?, ¿cuántas personas son dueñas de plataformas, de redes sociales? y ¿cómo se concentra ese poder? que es parte de lo que discute el Papa León XIV en su encíclica”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este martes 30 de junio, la mandataria también señaló que se abrirá un debate sobre la regulación del uso de pantallas en otros países, especialmente para evitar la adicción a niños y niñas. Además de encuestas a madres y padres de familia sobre el tema, a partir de estos resultados, se regulará el uso de redes sociales en escuelas.

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“Haremos una regulación para poner, por ejemplo, limitantes en las escuelas para el uso de los teléfonos celulares, a nivel nacional. Entonces vamos a entrar a eso por un lado. Por el otro lado, es la inteligencia artificial. ¿Cómo es qué es la inteligencia artificial?, ¿Cómo se va actualizando la inteligencia artificial?, ¿Qué está ocurriendo en el mundo entero con la inteligencia artificial?, ¿Qué normas hay en inteligencia artificial?”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo reiteró que una vez terminado el Mundial, acudirán expertos para advertir a las familias sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en el país. Y calificó como “importante” que se entre a un proceso de regulación en la materia sin caer en la censura.

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“Hay cosas que no deberían estar por la salud de todas y todos de esa manera. O abusos, hay hasta abusos sexuales en las redes sociales ¿cómo es posible? Eso no debería de ser. Entonces, eso es lo que queremos que este año podamos entrar a ello y para todos los comentócratas y todos los adversarios que nos están escuchando y ya seguro están publicando en sus redes sociales: no tiene nada que ver con la censura. Es un asunto que tiene que ver con el derecho a la información, pero también con el cuidado de la salud de todas y de todos y de acceso a información que no debería estar tan accesible”, afirmó.

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Esta no es la primera vez que Sheinbaum Pardo se pronuncia sobre la regulación al uso de pantallas en escuelas, en giras presidenciales por estados como Tabasco y Baja California, la mandataria ha exhortado a las infancias a no usar redes sociales y a salir a jugar al aire libre o practicar deportes.

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El 17 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum también manifestó su preocupación ante el tiempo en pantalla que pasan las niñas, niños y adolescentes viendo videos en vez de jugar, estudiar o convivir en familia. En su mañanera, indicó que el uso de celulares e Inteligencia Artificial (IA) tiene que regularse en México y exhortó a implementar debates con padres de familia y profesores.

“No hay ley de inteligencia artificial y es algo que tiene que ocurrir, o sea, sí tiene que haber regulación. Y también estamos viendo el uso de la pantalla sobre todo de las niñas y los jóvenes. México tiene un altísimo número de horas que ven en la pantalla y tiene consecuencias en su salud y en la socialización”, expresó.

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