Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció este marte la compra de 17 resonadores de última generación.

En conferencia de prensa matutina presidencial, el titular del IMSS destacó que con estos nuevos resonadores se mejorarán radicalmente los diagnósticos médicos y se fortalecerán los servicios de neurología, anatomía, cardiología y oncología.

“De estos 17 equipos,14 de ellos hicieron en una sola compra con las nuevas reformas a la Ley de Adquisiciones los que lo que nos permitió comprarlos en muy buenos precios y directamente a los fabricantes. Son 11 equipos de 1.5 Teslas y 6 equipos de 3.0 Teslas”, dijo..

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“Esto mejora radicalmente el diagnóstico médico en nuestra institución y fortalecen los servicios de neurología, anatomía, cardiología y oncología”.

En Palacio Nacional, el titular del IMSS destacó que estos nuevos resonadores ya están instalados en hospitales regionales y unidades médicas de alta especialidad en Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora.

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Zoé Robledo también resaltó que con estos nuevos resonadores habrá una reducción drástica en los tiempos de estudios, una mayor precisión neurológica, de ligamentos y detección temprana de cáncer de mama, así como una mayor cantidad de estudios.

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El director del IMSS, Zoé Robledo, en la “Mañanera del Pueblo” del 30 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Osmar Alvarado/ EL UNIVERSAL

ISSSTE adquiere 2 mil 275 camas eléctricas impermeables y antibacteriales

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adquirió 2 mil 275 camas eléctricas impermeables y antibacteriales, de las cuales, mil 75 ya fueron instaladas en 33 hospitales.

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Durante la conferencia matutina de este martes 30 de junio, Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, explicó que las camas cuentan con controles internos y externos para que el personal médico y los pacientes puedan adaptarla a las necesidades del paciente.

“Se han instalado mil 75 camas en 33 unidades hospitalarias (...) en el Hospital Regional Mérida, en este caso de Yucatán, quiero señalar que se renovaron las 103 camas hospitalarias de este hospital, porque todas eran viejas camas, todavía se movían manualmente y todas las camas ahora son eléctricas”, señaló el funcionario.

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Además, se renovaron tres quirófanos en la Clínica Hospital Constitución Monterrey, en Nuevo León. Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Martí Batres explicó que cada uno de ellos cuenta con monitores de signos vitales, aspirador gástrico, unidad de anestesia, microscopio oftalmológico y una lámpara quirúrgica móvil.

“La mesa quirúrgica que permite el contar el acomodo del paciente, una lámpara doble quirúrgica al techo, una unidad de electrocirugía, son 85 equipos nuevos que acompañan a estos quirófanos. La inversión en el caso de las camas eléctricas es de 205 millones de pesos y la inversión en los quirófanos de 93 millones de pesos”, informó.

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IMSS Bienestar incorpora 174 equipos de alta especialidad

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, indicó que el programa de equipamiento de alta especialidad 2026-2027 incorpora 174 equipos de alta especialidad. Esto incluye cinco aceleradores lineales, 117 mastógrafos con inteligencia artificial, cinco equipos de resonancia magnética, 47 tomógrafos, incluyendo tres tomógrafos con simuladores.

“Este equipo médico no va solo, se acompaña de especialistas formados para interpretar sus resultados y de una red pública y gratuita que permite la referencia de estos pacientes y que convierte cada imagen tomada con estos equipos en una decisión clínica. Gracias a estos equipos, pueden realizar diagnóstico cada vez más oportuno y brindar tratamiento de mayor complejidad”, aseguró Svarch Pérez.

En ese sentido, destacó el acelerador lineal en el Centro de Oncología y Radioterapia, en Oaxaca; el mastógrafo en el Hospital General Dr. Pedro Daniel Martínez, en Uruapan, Michoacán; la resonancia magnética en el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, en Xalapa, Veracruz; un tomógrafo en el Hospital de Jesús María, en la Sierra del Nayar, Nayarit; y un acelerador lineal en UNEME de Oncología, en Guadalupe, Zacatecas.

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Además, presentó la primera unidad de cirugía fetal en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” en Villahermosa, Tabasco. Señaló que esta técnica es innovadora pues se opera al feto dentro del útero a través de un procedimiento tecnológico. Señaló que se han registrado tres cirugías fetales en esta unidad.

“Esta cirugía existía solamente en el sector privado, muchas veces fuera del país. La gastrosquisis, que es la alteración de la pared abdominal del feto tiene una incidencia importante en nuestro país, aproximadamente mil nacimientos al año tienen esta complicación estructural (...) Es una cirugía muy segura y que garantiza un pronóstico igual a cualquier otro nacimiento, estamos felices de poder echar a andar esta unidad”, mencionó.

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