El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción realiza una investigación para determinar las causas y posibles responsabilidades por la acumulación de medicamentos, dispositivos médicos y material de curación caducados en el Hospital Infantil de México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que los insumos vencidos se fueron acumulando durante varios años y fueron detectados tras una revisión realizada por la nueva administración del hospital.

“Esos medicamentos fueron caducados durante un periodo de varios años. Al llegar a la administración, el nuevo director del Hospital Infantil hizo una evaluación de los medicamentos que se habían acumulado durante varios años y estaban caducos”, señaló.

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Kershenobich indicó que la investigación busca esclarecer por qué los insumos permanecieron almacenados pese a que, durante ese mismo periodo, algunos padres de familia denunciaban desabasto de medicamentos.

“La lista de medicamentos es amplia, no es un solo medicamento ni unos cuantos; son medicamentos, son dispositivos, son material de curación, etcétera. Está en un proceso de investigación para saber las responsabilidades y determinar cuál fue el motivo por el que se fueron acumulando esos medicamentos”, afirmó.

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El titular de Salud precisó que los productos vencidos fueron identificados durante revisiones efectuadas entre 2023 y 2024, aunque algunos tenían varios años de antigüedad. Asimismo, confirmó que las indagatorias están a cargo de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, dependencia que determinará si existieron irregularidades administrativas.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que existe un procedimiento administrativo complejo para dar de baja medicamentos caducos, por lo que su gobierno trabaja en simplificar esos trámites.

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La Mandataria federal agregó que la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, encabeza la investigación y será quien determine si hubo responsables y si se configuró alguna falta administrativa grave.

em/apr