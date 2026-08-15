Sí, comer enchiladas placeras es toda una experiencia para el paladar, pero además ofrecen una versión nueva de preparar este platillo tradicional de la gastronomía mexicana.

Doña Ángela, a través de su canal de YouTube, ha compartido su receta para aprender a prepararlas. Sin duda, son una opción llena de sabor para transformar tu menú de comidas del día.

¿Cuál es el origen de las enchiladas placeras?

De acuerdo con el blog Experiencia Pátzcuaro, el nombre de las enchiladas placeras proviene de las plazas del estado de Michoacán, lugares donde las familias y amigos se reúnen para disfrutar los alimentos que ahí se venden.

Se trata de un platillo que forma parte de la cocina tradicional de la región y se caracteriza por el uso de ingredientes como chile guajillo y tortillas de maíz..

Otra de sus características es que no existe una receta definitiva para prepararlas, por ejemplo, en Pátzcuaro y en otras zonas de Michoacán se rellenan de pollo dorado o cecina.

También hay otras versiones en las que se sirven con queso y cebolla, picadillo, frijoles, papa y zanahoria. Y a manera de complementos, se cubren con lechuga, crema, queso y chiles en vinagre.

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La salsa de guajillo para las enchiladas placeras no debe estar espesa. Foto: Captura de pantalla / YouTube "De Mi Rancho a Tu Cocina"

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¿Cómo hacer enchiladas placeras con la receta de Doña Ángela?

Si se te antoja probar las enchiladas placeras, la receta de Doña Ángela mantiene los ingredientes de la versión que se consume en Pátzcuaro. Así que toma nota para prepararlas:

Ingredientes

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20 chiles guajillo sin semillas

9 zanahorias

7 papas

5 jitomates

4 dientes de ajo

2 cebollas chicas

2 kg de pollo ya cocido con ajo, cebolla y sal

1 lata de chiles jalapeños en vinagre

1/2 cebolla

Queso fresco

Lechuga orejona, lavada y desinfectada

Manteca de cerdo

Sal

Agua

Procedimientos

Coloca los chiles guajillo en agua caliente hasta que se suavicen.

Cuece los jitomates hasta que queden completamente blandos.

Pela y corta las zanahorias en rodajas; después, ponlas a cocer en agua con un poco de sal.

Quítale la cáscara a las papas y córtalas en trozos pequeños. Luego ponlas a cocer en agua con sal.

Pica una cebolla y mézclala con el queso fresco desmoronado para preparar el relleno de las enchiladas.

Licúa los jitomates cocidos con sal y agua, y vierte la preparación en una cazuela.

Posteriormente, agrega el vinagre de la lata de jalapeños y la mitad de los chiles en rajas.

Rebana las cebollas y añádelas a la salsa; rectifica el sazón y reserva.

Licúa los chiles guajillos con el agua de la cocción, otra media cebolla, ajo y sal.

En seguida, calienta un poco de manteca de cerdo en una cazuela y vierte la salsa de guajillo, agregando un chorrito de agua. Deja freír hasta que la salsa agarre textura.

El siguiente paso es calentar un poco de manteca en otra cazuela y dorar el pollo e incorpora las papas y las zanahorias; luego, salsa de chile guajillo y deja dorar un par de minutos más.

Pasa las tortillas por la salsa de guajillo y rellénalas con la mezcla de queso fresco y cebolla.

Acomoda las enchiladas en un plato, rellenándolas de pollo, papas y zanahorias.

Finalmente, acompaña con lechuga, salsa de jitomate (que hiciste previamente) y queso.

Con esta receta de enchiladas placeras de Doña Ángela puedes consentir a tu familia y probar una nueva versión.

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