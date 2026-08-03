El pasado 30 de julio se celebró el Día Mundial de la Tarta de Queso y entre sus múltiples versiones destaca la tarta vasca, la favorita de muchos por su sabor y textura única.

Principalmente, se distingue por una capa dorada y ligeramente quemada que se forma durante el horneado con altas temperaturas; mientras que por dentro queda suave, cremosa y se deshace en cada bocado.

Si eres fan de este postre, tienes que saber que la panadería mexicana Tere Cazola ha lanzado ediciones con sabores especiales para disfrutar.

A diferencia de otras tartas, este postre no lleva base de galleta. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las nuevas tartas vascas de Tere Cazola?

A través de redes sociales, la marca mexicana presentó sus tarta vascas de sabor clásico o de dulce de leche.

Pero, ¿qué hace tan especial a este postre? Si bien puede confundirse con el cheesecake, Tere Cazola explica que aquí la receta "busca un equilibrio entre una superficie intensamente caramelizada y un centro cremoso que se deshace en cada bocado".

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Y aunque ambos comparten ingredientes como el queso crema y la base crujiente, su sabor, textura y preparación los distinguen entre sí y del resto de pasteles que hay en el mercado.

Así que si tienes antojo de una tarta vasca auténtica, estas dos versiones ya se encuentran disponibles en sus sucursales de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Ciudad de México.

Su precio es de $410, rindiendo de 6 a 8 porciones.

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¿Qué lleva una tarta vasca tradicional?

¿Sabías que la tarta vasca se creó en el bar La Viña, ubicado en San Sebastián, al norte de España? De acuerdo con el blog Casual Foodist, al poco tiempo de su aparición, este postre se popularizó en el mundo.

Y también es sencillo prepararlo en casa, únicamente seleccionando los ingredientes base como queso crema, azúcar, crema para batir o crema de leche para repostería, huevos, harina de trigo o de fécula de maíz y sal.

Hay más procesos de los que depende el éxito en su sabor, por ejemplo, la tarta se debe hornear en moldes altos para que no pierda volumen; al verter la mezcla, debe quedar ligeramente por encima del borde para darle su forma típica; y requiere altas temperaturas para darle la consistencia dorada a la capa.

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Otro dato curioso es que no debe llevar toppings; aunque hay quienes prefieren adornarla con fruta como frambuesas, la receta clásica no necesita nada adicional para dejar que el queso sea protagonista en el sabor.

La tarta vasca se prepara en moldes altos para conservar su volumen. Foto: Pexels

Aunque ya pasó su día, Tere Cazola celebra la deliciosa creación de la tarta vasca y, si tú eres amante de los postres, tienes que probarla.

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