Pocas bebidas se sienten tan reconfortantes como una taza de atole de maíz recién hecho porque su aroma perfuma la cocina, su sabor nos recuerda a algún familiar o momento, y con cada sorbo reafirmamos que estamos en México.

Más allá de ser una bebida tradicional que muchos disfrutan junto a un tamal o un pan dulce, esta bebida también tiene nutrientes provenientes del grano, como carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales.

Si quieres volver a disfrutar de esta bebida o hacerla por primera vez en casa, aquí te damos el paso a paso para preparar un rico y nutritivo atole de maíz

Si tienes una olla de barro, puedes preparar ahí el atole de maíz para que tenga un sabor diferente. Foto: Wikimedia Commons

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¿Cómo se prepara el tradicional atole de maíz?

Ingredientes

1 litro de agua potable

1/2 taza de piloncillo en trozos

1/2 vara de canela

1/2 estrella de anís

500 gramos de masa de maíz

Procedimiento

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Coloca en una olla el agua, el piloncillo, la canela y la estrella de anís.

Calienta en la estufa a fuego medio hasta que el piloncillo se disuelva por completo y la mezcla comience a hervir.

Mientras tanto, licúa con poca agua la masa de maíz hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Cuando el líquido esté burbujeando, incorpora poco a poco la mezcla de la masa, sin dejar de mover para evitar que se formen grumos.

Cocina durante aproximadamente 15 minutos, revolviendo constantemente para que la masa se cueza por completo y el atole espese.

Si la bebida queda espesa, agrega un poco más de agua hasta obtener la consistencia deseada.

Acabado el tiempo, apaga la hornilla y cuela el atole para retirar la canela, la estrella de anís y cualquier resto de masa que haya quedado.

Sirve caliente y disfrútalo.

Para que el atole de maíz no quede espeso, debes moverlo constantemente para evitar la formación de grumos. Foto: Wikimedia Commons

¿Qué aporte nutricional tiene el atole de maíz?

A simple vista, el atole de maíz parece una bebida que tiene un gran aroma aroma y un rico sabor; sin embargo, tiene ingredientes que aportan nutrientes de calidad y que muchas veces pasan desapercibidos:

Masa de maíz

El blog Biodiversidad Mexicana explica que el maíz aporta triptofano que es el precursor de la niacina o vitamina B3, un nutriente indispensable para el buen funcionamiento del organismo y cuya deficiencia está relacionada con la pelagra, una enfermedad causada por la falta de niacina.

Aunque existe la creencia de que el consumir masa de maíz aumenta de peso, la nutrióloga Karla Leal señala en el portal de divulgación científica Tua Saúde que este puede formar parte de una alimentación equilibrada. No obstante, al ser alto en carbohidratos, su consumo excesivo sí puede causar aumento de peso.

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Canela

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural menciona que la canela tiene propiedades antiinflamatorios, que minimiza la inflamación y calma algunas molestias.

También tiene propiedades antioxidantes que cuidan las células del daño oxidativo, lo que reduce el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

De igual forma, tiene propiedades antimicrobianas, relacionadas con la prevención de infecciones gastrointestinales y del cuidado del organismo.

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Anís

De acuerdo con la nutrióloga Tatiana Zanin escribe en Tua Saúde, que esta especia mitiga las molestias digestivas como la indigestión, los gases, las náuseas, el estreñimiento y los cólicos.

La especialista señala que estos efectos se relacionan con su contenido de flavonoides y de compuestos bioactivos, como los ácidos málico y cafeico, que se conocen por sus propiedades digestivas, carminativas, laxantes y antiinflamatorias.

Ahora que ya sabes cómo preparar un delicioso atole de maíz, anímate a hacerlo en casa y disfrútalo recién hecho, y sírvelo, de preferencia, en un jarrito de barro y acompañado de un buen tamal.

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