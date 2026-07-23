Crujiente, fresca y presente en ensaladas, tortas o tacos, la lechuga no pasa por un proceso de cocción, por lo que una desinfección adecuada es primordial antes de consumirla.

Y aunque a simple vista luzca limpia, entre sus hojas pueden quedar restos de tierra, insectos y microorganismos que no son visibles, por lo que un enjuague rápido bajo el chorro de agua no es suficiente.

Desinfectarla de forma correcta reduce la presencia de bacterias, virus y parásitos que provocan enfermedades estomacales, particularmente durante la temporada de calor, cuando estos microorganismos proliferan con mayor facilidad.

Por ello, conoce el procedimiento adecuado para lavar y desinfectar esta hortaliza y disfrutar este alimento con mayor confianza, sin alterar su sabor y textura.

Mantener la lechuga refrigerada después de lavarla preservará su calidad. Foto: Unsplash

Leer también Bebidas saludables para hidratarte y mejorar la digestión de forma natural

¿Cuál es el método correcto para limpiar la lechuga en casa?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la forma más efectiva de limpiar las verduras de hoja verde, como la lechuga, es enjuagarlas directamente bajo el chorro de agua.

[Publicidad]

La institución explica que este procedimiento retira gran parte de los microorganismos presentes en la superficie, asimismo elimina restos de tierra que quedan adheridos a los tallos y a las hojas.

Para realizar una limpieza adecuada, estos centros sugieren seguir estos pasos:

Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular la hortaliza.

Retira las hojas que estén rotas, marchitas o dañadas; en el caso de las lechugas y los repollos, desecha las hojas más externas.

Enjuaga cada hoja bajo el agua de la llave mientras la frotas suavemente con las manos por ambos lados para desprender la tierra.

Evita dejarlas en remojo, ya que si una hoja está contaminada, los microorganismos se dispersarán al resto del agua y alcanzar a las demás.

Escurre o seca las hojas en un recipiente limpio o con toallas de papel antes de guardarlas o desinfectarlas.

Sin embargo, lavarla es solo el primer paso antes de desinfectarla; si la consumes después de enjuagarla, aún hay microorganismos dañinos en sus hojas, por lo que no se considera completamente segura.

[Publicidad]

La lechuga es una de las hortalizas más populares dentro de la gastronomía. Imagen: Pixabay

¿Cómo desinfectar la lechuga en casa?

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo explica que una vez que la lechuga se ha lavado es momento de desinfectarla con cloro correctamente; para ello, recomienda seguir este procedimiento:

Prepara la solución desinfectante mezclando 1 cucharadita de cloro líquido (5 mililitros) en 1 litro de agua potable, ya que con esta proporción obtendrás una concentración adecuada de cloro libre para la desinfección.

Sumerge la lechuga en la solución durante 5 a 10 minutos.

Pasado el tiempo, enjuágala con agua potable para retirar cualquier residuo de cloro antes de consumirla o guardarla.

Ojo: el cloro que se utilice para desinfectarla debe ser de uso doméstico, sin fragancias ni aditivos, y contener una concentración de hipoclorito de sodio de entre 5% y 6%.

Asimismo, las soluciones desinfectantes deben prepararse el mismo día en que se vayan a utilizar, ya que con el paso del tiempo pierden eficacia.

[Publicidad]

Ahora que ya sabes cómo desinfectar correctamente la lechuga, puedes servirla y disfrutar de este alimento fresco y nutritivo con mayor tranquilidad.

Leer también ¿Qué tipos de rellenos se pueden usar en los tacos de canasta?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters