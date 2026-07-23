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En el municipio de Tamazula, Durango, elementos de la policía Estatal en coordinación con integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policía municipal localizaron y aseguraron una gran cantidad de artefactos explosivos y demás materiales, luego de que se recibiera una denuncia anónima.
La Secretaría de Seguridad en Durango informó que se acordonó la zona y se solicitó el apoyo de personal especializado en el manejo de explosivos.
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Fue en la localidad de La Rosita de la junta municipal de El Durazno en Tamazula, que se encontraron diversas “bombas” tiradas en el suelo por lo que de inmediato los integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) donde participan la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y la policía municipal a través del Mando Coordinado, se dirigieron hasta dicho lugar.
La Secretaría informó que para llegar al lugar, un predio con múltiples brechas, tuvieron que realizar un recorrido a pie hasta que lograron localizar los artefactos explosivos improvisados, mismos que se encontraban en la orilla de uno de los caminos de terracería, así como diversos artículos para su elaboración.
De inmediato se activaron los protocolos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para el manejo y control de explosivos, acordonando la zona para que pudiera llegar personal especializado en el manejo de explosivos.
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Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal que se encuentran en la estación de El Durazno se hicieron cargo de la custodia de toda el área para evitar que cualquier persona pudiera afectarse.
El material localizado fue: 42 tubos de plástico con agente explosivo tipo Emulex, empleados en la industria de la minería; 5 artefactos explosivos improvisados de tubo galvanizado; 2 bolsas de costal conteniendo en su interior varios tubos de plástico con agente explosivo tipo Emulex; 30 artefactos explosivos improvisados aproximadamente de tubo galvanizado en una caja de plástico; seis cajas de cartón conteniendo en su interior explosivos, desconociendo la cantidad, y material diverso para su elaboración.
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