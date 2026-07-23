[Publicidad]
El Metrobús informó que, debido a una manifestación, el servicio de la Ruta Sur de la Línea 4, que va de Buenavista a San Lázaro, presenta afectaciones en su camino.
De acuerdo con el corte de las 14:29 horas, el servicio opera únicamente en el tramo San Pablo/Las Cruces a San Lázaro, mientras que permanece suspendido entre Buenavista y Pino Suárez debido a los bloqueos en la zona centro.
Las estaciones sin servicio son: Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlán, Plaza de la República, Glorieta de Colón, Defensoría Pública, Vocacional 5, Juárez.
Lee también Personas privadas de la libertad muestran su talento en "La voz 2026"; participan en el 13° concurso de canto
Además de Mercado de San Juan, Eje Central, El Salvador, Isabel la Católica, 20 de Noviembre y Pino Suárez. Las modificaciones al servicio permanecerán mientras continúe la manifestación en la zona.
Publican decreto para incluir concepto “bosque de agua” en Ley Ambiental de CDMX; indica que 70% del agua viene de ahí
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Estados
Autoridades federales y estatales realizan operativo de búsqueda de un jaguar en la ciudad de Campeche; vecinos reportaron verlo en un árbol
Metrópoli
Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en tres alcaldías del sur de CDMX; hay probabilidad de caída de granizo
Economía
Nuevo arancel sustituye al actual y "no hay cambios", afirma Ebrard; México y EU concluyen tercera ronda del T-MEC
Universal Deportes
GP de Hungría 2026: Horario y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en F1
Espectáculos
Actor argentino Marcelo Córdoba, culpa a mexicanos por odio a los argentinos durante el mundial
La Roja
Profesor del IEMS se quita la vida tras ser acusado de abuso sexual por una alumna y deja mensaje en video
Al día
Cine GRATIS en La Magdalena Contreras: Ubicación y todo lo que tienes que saber para no gastar
Al día
Nuevos biciestacionamientos masivos en CDMX: Requisitos y pasos para registrar tu bicicleta