Metrópoli | 23-07-26 | 15:16 |

El informó que, debido a una , el servicio de la Ruta Sur de la Línea 4, que va de Buenavista a San Lázaro, presenta afectaciones en su camino.

De acuerdo con el corte de las 14:29 horas, el servicio opera únicamente en el tramo San Pablo/Las Cruces a San Lázaro, mientras que permanece suspendido entre Buenavista y Pino Suárez debido a los bloqueos en la zona centro.

Las estaciones sin servicio son: Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlán, Plaza de la República, Glorieta de Colón, Defensoría Pública, Vocacional 5, Juárez.

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Además de Mercado de San Juan, Eje Central, El Salvador, Isabel la Católica, 20 de Noviembre y Pino Suárez. Las modificaciones al servicio permanecerán mientras continúe la manifestación en la zona.

vr/cr

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