La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió este miércoles con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, Jesús Sesma, así como con el coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Ernesto Villarreal.

“Gobernar es construir acuerdos con responsabilidad y los intereses del pueblo siempre en el centro”, escribió la Mandataria en su cuenta de X, donde colgó una fotografía junto al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma.

Sin dar más detalles sobre la reunión, Brugada Molina precisó que el encuentro fue para “fortalecer el trabajo institucional y seguir avanzando, con diálogo y coordinación, en beneficio de las y los habitantes de nuestra ciudad”.

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Por su parte, Jesús Sesma apuntó que se trató de un encuentro de respeto y reconocimiento a las circunstancias políticas de cada quien. “Estoy convencido de que el diálogo y la voluntad siempre serán el mejor camino para construir acuerdos por el bien de la Ciudad de México”, escribió.

Minutos más tarde, la jefa de Gobierno compartió una fotografía con Ernesto Villarreal, junto a un mensaje en el que afirmó que “cuando se pone por delante el interés de la ciudadanía, el entendimiento siempre encuentra camino”.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se reunió con el coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Ernesto Villarreal. Foto: especial

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El encuentro con los líderes del Verde y el PT se dio un par de meses después de que la Mandataria acordó instalar una mesa permanente de diálogo con el Congreso para trabajar los pendientes de cada grupo parlamentario.

mahc/LL