La jefa de Gobierno, Clara Brugada, consideró que el destape del secretario general del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2030, “está muy verde” en cuanto a tiempos, por lo que llamó a concentrarse en las tareas actuales.

“Sobre el destape de Jesús Sesma, yo considero que está muy verde… el tiempo, el tiempo. Hay que serenarse, hay que serenarse, hay que concentrarse en las tareas que tenemos”, dijo.

Cuestionada al respecto en una conferencia de prensa, Brugada Molina afirmó que “ahorita todos tenemos mucho trabajo que hacer”, por lo que hizo un llamado tanto al Congreso como a cualquier otra área a concentrarse en sus tareas actuales.

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Lo anterior, luego de que este lunes 27 de abril, durante el lanzamiento de “Los Guardianes Verdes”, el consejero nacional Arturo Escobar ‘destapó’ al secretario general del PVEM en la Ciudad de México, Jesús Sesma, para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2030.

“Es imposible crecer en un estado si no tienes una figura que, en lo individual, hombre o mujer, levante la mano y diga ‘yo quiero, yo busco, yo aspiro’, y hoy la tenemos en la Ciudad de México: Chucho Sesma para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México… De aquí al primer domingo de junio del 2030, el Partido Verde tiene candidato a Jefe de Gobierno, pero está en nosotros y en ustedes que nos las creamos”, dijo.

Ante esto, Jesús Sesma, afirmó que acepta el reto propuesto por Arturo Escobar, aunque señaló que falta mucho tiempo.

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