Universal Deportes | 12-06-26 | 22:12 | Actualizada | 12-06-26 | 22:12 |

El atestiguó la tercera ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de 2026, donde el anfitrión Estados Unidos le propinó una histórica goleada (4-1) a Paraguay.

Antes del partido, el recinto angelino coreó al ritmo de estrellas como Katy Perry, Lisa, Future, Tyla y Anitta.

En los noventa y siete minutos de juego, un autogol de Damián Bobadilla abrió el marcador en favor de Estados Unidos. Pese a que Mauricio le dio una anotación a Paraguay, no impidió la goleada del equipo de “Las Barras y las Estrellas”, construida por un doblete de Folarin Balogun y un gol de último momento de Giovanni Reyna.

Éstas son las postales que dejó el duelo, correspondiente al Grupo D del Mundial de 2026.

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Folarin Balogun en festejo de gol con la selección de Estados Unidos, durante el Mundial 2026 - Foto: EFE
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Tercera ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP
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Katy Perry en el Estadio de Los Ángeles, durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Mundial de 2026 - Foto: AFP
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Aficionado de Estados Unidos, durante el partido ante Paraguay en el Grupo D del Mundial de 2026 - Foto: AFP
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Tercera ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP
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Giovanni Reyna en festejo de gol, durante la goleada de Estados Unidos a Paraguay - Foto: AFP
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Mauricio en festejo de gol con la selección de Paraguay, durante su derrota ante Estados Unidos en el Mundial 2026 - Foto: AP
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Estadio de Los Ángeles, durante el partido de la Fase de Grupos entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP
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Paraguay abandona la cancha del Estadio de Los Ángeles, tras sufrir una goleada de Estados Unidos en el Mundial de 2026 - Foto: AP
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Estados Unidos y Paraguay, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP
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