El Estadio de Los Ángeles atestiguó la tercera ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de 2026, donde el anfitrión Estados Unidos le propinó una histórica goleada (4-1) a Paraguay.

Antes del partido, el recinto angelino coreó al ritmo de estrellas como Katy Perry, Lisa, Future, Tyla y Anitta.

En los noventa y siete minutos de juego, un autogol de Damián Bobadilla abrió el marcador en favor de Estados Unidos. Pese a que Mauricio le dio una anotación a Paraguay, no impidió la goleada del equipo de “Las Barras y las Estrellas”, construida por un doblete de Folarin Balogun y un gol de último momento de Giovanni Reyna.

Éstas son las postales que dejó el duelo, correspondiente al Grupo D del Mundial de 2026.

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Folarin Balogun en festejo de gol con la selección de Estados Unidos, durante el Mundial 2026 - Foto: EFE

Tercera ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP

Katy Perry en el Estadio de Los Ángeles, durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Aficionado de Estados Unidos, durante el partido ante Paraguay en el Grupo D del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Tercera ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP

Giovanni Reyna en festejo de gol, durante la goleada de Estados Unidos a Paraguay - Foto: AFP

Mauricio en festejo de gol con la selección de Paraguay, durante su derrota ante Estados Unidos en el Mundial 2026 - Foto: AP

Estadio de Los Ángeles, durante el partido de la Fase de Grupos entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP

Paraguay abandona la cancha del Estadio de Los Ángeles, tras sufrir una goleada de Estados Unidos en el Mundial de 2026 - Foto: AP