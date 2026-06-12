[Publicidad]
El Estadio de Los Ángeles atestiguó la tercera ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de 2026, donde el anfitrión Estados Unidos le propinó una histórica goleada (4-1) a Paraguay.
Antes del partido, el recinto angelino coreó al ritmo de estrellas como Katy Perry, Lisa, Future, Tyla y Anitta.
En los noventa y siete minutos de juego, un autogol de Damián Bobadilla abrió el marcador en favor de Estados Unidos. Pese a que Mauricio le dio una anotación a Paraguay, no impidió la goleada del equipo de “Las Barras y las Estrellas”, construida por un doblete de Folarin Balogun y un gol de último momento de Giovanni Reyna.
Éstas son las postales que dejó el duelo, correspondiente al Grupo D del Mundial de 2026.
Lee también Estados Unidos sella una histórica goleada; sepulta a Paraguay en su primer partido del Mundial 2026
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
La guía del Mundial
Universal Deportes
Canelo Álvarez ve a Cristiano Ronaldo como al único futbolista que "le aguantaría un round"
Metrópoli
Por lluvias se desborda río San Buenaventura, en Xochimilco; no se registran afectaciones en viviendas
Universal Deportes
Inglaterra sufre aparatoso robo, previo a su debut en el Mundial 2026; policía investiga el caso