El autor del atentado cometido cerca de la marcha del orgullo gay de Berlín juró lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en un video el sábado, informó este martes el diario Bild, que cita fuentes de seguridad.

Según el medio más leído de Alemania, los investigadores encontraron este video en el teléfono móvil de Abdul Rahman Ballout, un alemán de origen libanés sospechoso de haber embestido a la multitud del orgullo gay el sábado por la noche, con un saldo de un muerto y 29 heridos.

La fiscalía alemana no respondió a las preguntas de la AFP.

El hombre de 21 años, que huyó a pie armado con un machete, fue abatido el domingo por la noche en una operación policial en Berlín.

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Los investigadores también descubrieron en su vehículo una funda de machete, pero no encontraron la hoja, añade Bild.

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El atacante estaba en el radar de las autoridades. En mayo fue condenado a un año y 10 meses de prisión con suspensión de la pena "por preparación de un acto de violencia grave que atenta contra la seguridad del Estado" después de haber intentado unirse al EI en Siria a través del Líbano.

Entonces afirmó haberse distanciado del EI y el tribunal tuvo en cuenta sus seis meses de detención provisional en Alemania y sus tres meses de prisión en Líbano, país donde había sido condenado por su pertenencia a esta organización yihadista.

El atentado desató una ola de críticas en Alemania contra el funcionamiento de la justicia.

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