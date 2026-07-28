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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que hasta la mañana de este martes 18 de julio, no había personas mexicanas afectadas tras el sismo de magnitud 7.1 en Kumamoto, isla de Kyushu, al sur de Japón.
La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, lamentó los desastres ocasionados y expresó a Japón la solidaridad de México "en estos momentos difíciles".
"La embajada de México en Japón permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento", indicó.
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En caso de requerir asistencia o protección consular, la Cancillería puso a disposición el número de emergencias 24/7 de nuestra la representación mexicana en Tokio: (+81) 80-9980-8022.
A la la comunidad mexicana en Kyushu, la embajada recordó la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales en caso de cualquier desastre natural. También pidió mantenerse informados y preparados.
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