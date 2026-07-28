Habitantes de la colonia Insurgentes Cuicuilco realizaron un bloqueo la mañana de este martes sobre la avenida del Imán, a la altura de la calle Céfiro, en la alcaldía Coyoacán, para manifestar su rechazo a la instalación de torres del Cablebús en la zona.

Alrededor de 30 vecinos cerraron la vialidad para exigir la cancelación de las estructuras que, de acuerdo con los manifestantes, serán colocadas sobre las calles Céfiro, Alba y Crepúsculo.

La movilización provocó afectaciones a la circulación en la calle Céfiro, mientras que autoridades implementaron como alternativas viales la avenida del Imán, así como las calles Alba y Crepúsculo.

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Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar la protesta y coordinar la movilidad.

Los inconformes señalaron que buscan entablar un diálogo con las autoridades para expresar su oposición al proyecto y solicitar que se modifique el trazo previsto para la obra.

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