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Los Ángeles.- Las autoridades identificaron a las tres víctimas mortales, entre ellos un inmigrante mexicano, que dejó el tiroteo del domingo en la ciudad estadounidense de Seattle, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso del incidente en el que cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.
La Oficina del Médico Forense del condado de King identificó a los fallecidos como Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años; Ashley Whitehead, de 56; y Junior Cee Niko Semo, de 19 años, quien se cree es uno de los sospechosos involucrados en el tiroteo.
Entre los cuatro heridos figuraba un niño de 2 años, que se encuentra hospitalizado y espera se recupere. Las otras personas heridas, dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39, ya fueron dadas de alta, según informó la televisora local KOMO.
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Mexicano muere en tiroteo
Villalba, padre de tres hijos, falleció a causa de una herida de bala en el torso. Según una campaña de GoFundMe el mexicano fue conocido por su amabilidad y disposición para ayudar a los demás y se encontraba en el lugar con su familia disfrutando de su día de descanso.
Hasta el momento, la campaña ha recaudado 49 mil 772 dólares, de 90 mil que están pidiendo.
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De acuerdo con información de Univision y Latino Herald, amigos de Carlos Israel afirman que el hombre, presuntamente originario de la Ciudad de México, murió protegiendo a su familia. Tenía tres hijos, dos niñas y un niño y una de las menores tendría necesidades especiales.
La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, confirmó que Sánchez Villalba y Whitehead eran víctimas inocentes que quedaron atrapadas en la balacera.
Tiroteo en Seattle deja 3 muertos
La policía aún busca a un tercer sospechoso, tras el arresto de un adolescentede 15 años, quien llevaba una de las llamadas "armas fantasma", equipada con un cargador de mayor capacidad.
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Las autoridades presumen que el incidente se produjo por un intercambio de fuego cruzado entre al menos tres individuos: el adolescente detenido, Niko Semo y otra persona que permanece en paradero desconocido. También creen que se trata de un incidente relacionado con pandillas.
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El incidente ocurrió la tarde del domingo cerca de las 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos (01:00 GMT) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.
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Estados Unidos ha registrado en lo que va de año 271 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).
mcc
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