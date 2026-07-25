Al menos una persona murió y unas 16 más resultaron heridas, entre ellas "algunas de gravedad", tras un incidente en el que está involucrado un vehículo en hechos ocurridos al margen del desfile del orgullo gay el sábado por la noche en Berlín, según la policía.

"Sobre las 22:00 un coche entró en el parque Tiergarten desde la Lennéstrasse, hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con 16 heridos y una persona ha muerto", explicó un portavoz policial a los medios de comunicación en el lugar de los hechos.

El portavoz policial explicó que los agentes buscan a "un posible sospechoso" o "posibles sospechosos" responsables del atropello, ocurrido cerca de la ruta de la marcha del orgullo.

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La policía no sabía cuántos agentes se habían desplegado en el lugar, pero señaló que era “definitivamente mucha policía”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se comprometió a castigar a los autores del atropello.

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Merz afirmó en un comunicado que él y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, presionarán "para garantizar que este horrible acto sea investigado a fondo y castigado".

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El coche utilizado en el atropello fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

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Cientos de miles de personas habían llegado a Berlín el sábado para celebrar en el desfile del orgullo de Berlín, conocido en Alemania como Christopher Street Day. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

El evento del orgullo frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo de la ciudad, en el centro, fue cancelado alrededor de las 10:15 de la noche y la actuación de una banda en el escenario fue interrumpida. Se instó a la gente a irse a casa y a evitar tomar la ruta a través del parque Tiergarten.

🇩🇪 | URGENTE: Según testigos presenciales, un sospechoso ha sido detenido tras arrollar a una multitud en el evento del Orgullo en Berlín. pic.twitter.com/wFDm6IRFEl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 25, 2026

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gs/bmc