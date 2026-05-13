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La anunció que no prohibirá las de personas LGBT+, pero que impulsará a los países europeos a hacerlo.

Bruselas considera, por el momento, no tener las competencias legales para prohibir las terapias de conversión "de manera eficaz".

Numerosas personalidades, como la cantante belga Angèle y el ex primer ministro francés Gabriel Attal, habían difundido una petición en mayo de 2025 exhortando a la Unión Europea a prohibir estas prácticas.

Las terapias de conversión, que por ejemplo equiparan la homosexualidad con una enfermedad, afirman erróneamente poder modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.

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Pueden adoptar la forma de cursos, sesiones de exorcismo o incluso electrochoques.

Todas estas prácticas "no tienen cabida en nuestra Unión", subrayó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, frente a la cual ondeaba una bandera LGBT+ el miércoles.

"Es una práctica vergonzosa, una práctica inaceptable. No se trata de cuidados, es violencia disfrazada. Nadie debería tener que vivir eso", añadió la comisaria europea Hadja Lahbib, encargada de Igualdad.

La Comisión tomó esta decisión porque teme enfrentarse a bloqueos jurídicos y exceder las prerrogativas de los Estados miembros. Por ello, trasladará la responsabilidad a los países.

Bruselas se comprometió el miércoles a presentar, en 2027, un texto que recomendará a los 27 países de la UE prohibir estas prácticas, aunque sin obligarlos a hacerlo.

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Una respuesta que va "en la buena dirección", pero considerada como "demasiado tímida" por la eurodiputada lesbiana Mélissa Camara, teniendo en cuenta "los daños y traumas causados por estas prácticas".

Las terapias de conversión están actualmente completamente prohibidas en ocho países de la Unión Europea: Francia, Bélgica, Chipre, Alemania, Malta, Portugal, España y Grecia.

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