La Ciudad de México tendrá este miércoles un ambiente cálido a caluroso, aunque conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿A qué hora lloverá en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones comenzarían alrededor de las 18:00 horas y podrían alcanzar acumulaciones menores a 15 milímetros.

Además, se esperan vientos del norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, por lo que autoridades recomendaron tomar precauciones ante posibles afectaciones.

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La temperatura máxima para este día será de 25 grados Celsius, manteniéndose condiciones templadas durante la noche debido a la presencia de lluvias.

Hoy se prevé ambiente cálido a #caluroso, con cielo medio nublado a nublado y #lluvias e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 25 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 14 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/S8CfZ0pAUD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

Protección civil emite recomendaciones por lluvias

Ante el pronóstico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana y seguir recomendaciones preventivas, especialmente al transitar por calles y avenidas donde podrían registrarse encharcamientos.

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