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La Ciudad de México tendrá este miércoles un ambiente cálido a caluroso, aunque conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿A qué hora lloverá en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones comenzarían alrededor de las 18:00 horas y podrían alcanzar acumulaciones menores a 15 milímetros.

Además, se esperan vientos del norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora, por lo que autoridades recomendaron tomar precauciones ante posibles afectaciones.

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La temperatura máxima para este día será de 25 grados Celsius, manteniéndose condiciones templadas durante la noche debido a la presencia de lluvias.

Protección civil emite recomendaciones por lluvias

Ante el pronóstico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana y seguir recomendaciones preventivas, especialmente al transitar por calles y avenidas donde podrían registrarse encharcamientos.

LL

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