La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente que agentes de la CIA operen en territorio nacional y acusó un presupuesto "nado sincronizado" contra el gobierno mexicano por parte de medios de comunicación y funcionarios estadounidenses y sectores de la derecha internacional.

En la conferencia matutina de este miércoles, la Mandataria respondió a publicaciones de CNN y del The New York Times, así como a declaraciones del jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien anticipó que las investigaciones por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podrían ser apenas el inicio de acciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Sheinbaum señala a medios de comunicación de EU por versiones sobre la CIA en México

Sheinbaum calificó como “absolutamente falso” que personal de la CIA participe en operaciones en México fuera del marco legal.

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"Primero es falso que operen agentes de la CIA en territorio nacional. Solamente están acreditados funcionarios del gobierno de Estados Unidos con permisos perfectamente definidos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

La Presidenta sostuvo que la nota de CNN constituyó una “construcción mentirosa” y destacó que incluso la propia CIA salió a desmentir la versión.

“Imagínense el tamaño de la mentira que la propia CIA tiene que salir a desmentir”, expresó.

También cuestionó que horas después The New York Times retomara la información con una nueva versión, al sugerir que el gobierno mexicano habría colocado explosivos para eliminar a grupos delictivos.

“Es una ficción del tamaño del universo”, dijo.

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Apuestan al fracaso del gobierno de México: Sheinbaum

Ante una pregunta expresa sobre si percibe una ofensiva coordinada en su contra ante las declaraciones del jefe de la DEA, Terry Cole, Sheinbaum respondió: “Sí, hay mucha gente que está puesta de acuerdo. Esta derecha internacional y sectores conservadores apuestan al fracaso del gobierno de México”.

La Mandataria federal señaló que dichos grupos buscan deteriorar la relación bilateral con Estados Unidos y generar condiciones para una eventual intervención en asuntos internos del país.

"Le apuestan a una mala relación para dañar al gobierno de México y al pueblo de México”, advirtió.

No obstante, aseguró que su administración mantendrá una relación de cooperación con Washington, pero con límites claros.

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"Nuestros límites son la defensa de la soberanía y el respeto al pueblo de México”, subrayó.

Sheinbaum defendió además la estrategia de seguridad de su gobierno, basada en atención a las causas, inteligencia e investigación, consolidación de la Guardia Nacional y coordinación entre autoridades. Como muestra de sus resultados, afirmó que los homicidios dolosos han disminuido 40% en el último año y medio.

“Nosotros actuamos con cabeza fría, siempre en el marco de la ley y con el objetivo principal de garantizar la paz y la seguridad del pueblo de México”, concluyó.

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