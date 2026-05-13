La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en la elección en 2021 para gobernador de Sinaloa en donde resultó ganador Rubén Rocha Moya (Morena) no se presentaron denuncias, y criticó que cinco años después es que se están comenzando a presentar.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que tanto partidos políticos como ciudadanos pudieron haber presentado denuncias por esta elección, pero reiteró que no se presentaron.

Señaló que cinco años después de que se llevó a cabo la elección para gobernador de Sinaloa es cuando se cuestiona esta elección, cuando ya todas las autoridades electorales la validaron.

Lee también Ante violencia, Sheinbaum garantiza presencia permanente del gobierno en Chilapa; llama a "pacificar mediante el diálogo"

“Esa elección de 2021 se validó; incluso si un partido político o un ciudadano hubiera presentado ante la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República alguna queja vinculada con esa elección, pues se hubiera abierto una investigación. No hubo, es ahora que en 2026, o sea, cinco años después, que dicen que hubo problemas en la elección del 2021”.

“Cinco años después se dice algo de la elección del 21, cuando ya todas las autoridades dijeron `fue válida la elección, no hay nada que ponga en duda esa elección´”, concluyó.

em/apr