Luego que por medio del diálogo se liberaran los bloqueos de acceso a Chilapa, Guerrero, comunidad donde la violencia entre grupos criminales ha desplazado a pobladores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el objetivo es que permanezcan ahí tanto el Gobierno Federal como el gobierno de Guerrero para garantizar la seguridad en esa comunidad.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal indicó que este miércoles, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, visitarán Chilapa para revisar personalmente la situación que ahí se vive.

“Ayer ya se liberaron los bloqueos que había, había tres bloqueos; los tres se liberaron mediante el diálogo; se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa con la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria (Rodríguez Estrada, titular de la CEAV).que la verdad es de primera; ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas; también un grupo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero estuvieron ahí, se acercaron las personas, a las personas desplazadas, hubieron asambleas; se llevó alimentación y otros insumos, y a los heridos se les trasladó a los hospitales. Todos hasta el momento están bien”, dijo.

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“El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí tanto el Gobierno Federal como el gobierno de Guerrero (…) Entonces el objetivo primero que nada es pacificar mediante el diálogo. Si hay algún asunto criminal que tenga que investigarse se lleva su propia vía, pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo puede establecerse una condición de paz y de desarrollo del municipio de Chilapa”, agregó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que se llevó alimentación y otros insumos a los pobladores, además que a los heridos que había se les trasladó a hospitales.

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