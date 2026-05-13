Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que de septiembre de 2024 a abril de 2026 los homicidios dolosos presentan una reducción de 40%, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.5. Esto representa 34 casos menos diarios y ubica al mes de abril de 2026 como el más bajo en 11 años.

Durante la conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad se está perfeccionando todos los días y el gabinete de seguridad se reúne cada mañana para atender problemáticas estatales. Informó que las entidades con más homicidios dolosos durante abril fueron Chihuahua y Guanajuato, con 129, respectivamente; así como Morelos, con 112, y Baja California y Sinaloa, con 101 cada una.

“En las 32 entidades de la República trabajamos conjuntamente. En algunas, los gobernadores favorecen más la coordinación que en otras, pero, de todas maneras, nosotros insistimos en la coordinación”, aseguró la Mandataria en Palacio Nacional.

Caen delitos de alto impacto

Por su parte, Figueroa Franco informó que hubo una reducción en los delitos de alto impacto en 52% en el promedio diario desde el inicio de la administración de Sheinbaum Pardo, el 1 de octubre de 2024. La titular del SESNSP expuso que el primer cuatrimestre de este año es también el más bajo de los últimos 11 años, al registrar un promedio diario de 51.2 homicidios.

Sobre los delitos de alto impacto, mencionó que en los últimos nueve años se observa una tendencia sostenida a la baja. Mientras que en 2018 el promedio diario de delitos de alto impacto fue de 969.4, en lo que va de este 2026 la cifra se redujo a 461.5, “lo que representa una disminución de 52% en el promedio diario”.

Al analizar esta misma información de delitos de alto impacto, pero de la presente administración, de forma mensual se observó una reducción de 27%. Comparando el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo de este 2026, el feminicidio disminuyó 7.8%; las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 8.4%; el secuestro representó un decremento de 28.8%, y la extorsión, de 7.7%.

Figueroa reportó que los robos con violencia bajaron 16.9%; el robo a casa habitación, 1.7%; el robo de vehículo con violencia, 23.8%; el robo a transportista con violencia, 26.5%; el robo a transeúnte con violencia, 9.8%; el robo a negocio con violencia, 15%, y otros robos con violencia, 17.7%.

Mientras que el robo de vehículo con violencia a nivel nacional, de septiembre de 2024 a abril de 2026, tuvo un promedio de 90.8 y ahora se reporta una disminución de 39%.

Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, las fuerzas federales han intensificado sus operaciones en Sinaloa, donde en las últimas semanas se lograron detenciones de integrantes de grupos criminales, así como el aseguramiento de armamento de alto poder, vehículos y equipo táctico.

“Del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se han asegurado 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y 5 millones 480 mil pastillas de fentanilo”, dijo.