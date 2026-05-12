CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA, afirma NYT; asegura que fue con inteligencia, y no en terreno

El diario estadounidense The New York Times afirmó este martes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) apoyó la operación, en marzo, en la que murieron dos miembros del Cártel de Sinaloa, pero que no hubo agentes en el terreno.

Horas después de que la cadena de noticias CNN afirmara que el ataque, en Tecámac, contra Francisco Efraín Beltrán de la Peña, alias "El Payín", supuesto operador del cártel, y Humberto Rangel Muñoz, constituyó un “asesinato selectivo facilitado pro agentes operativos de la CIA”, el Times citó a un exfuncionario y otras personas informadas de la operación, según las cuales, la CIA proporcionó información de inteligencia sobre la ubicación de Beltrán y también participó en la planificación del asesinato.

Sin embargo, las fuentes aseguraron al Times que los agentes de la CIA no estaban presentes en el lugar del ataque y que no asesoraron a los mexicanos en persona cuando se llevó a cabo la operación.

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Según CNN, un artefacto explosivo fue "ocultado en el interior" del vehículo en cuestión, que cita fuentes de la Fiscalía General del Estado de México y a otras dos personas sin identificar "familiarizadas" con lo que llama una supuesta campaña de la CIA contra el crimen organizado en territorio mexicano.

La cadena estadounidense afirmó que no es el único ataque de estas características.

"Desde el año pasado, agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques letales contra varios miembros de carteles, en su mayoría de nivel medio", indicó el reporte. Según las fuentes de CNN, el grado de implicación de la CIA en las operaciones ha variado, desde un intercambio de información más pasivo y la prestación de apoyo general hasta la participación directa en operaciones de asesinato.

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El secretario de Seguridad de México rechazó de inmediato la versión de CNN.

"Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", subrayó.

Más tarde, Liz Lyons, portavoz de la CIA, publicó en X que lo publicado por CNN es “información falsa y sensacionalista que no es más que una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en peligro la vida de los estadounidenses”.

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El Times recuerda que funcionarios estadounidenses han declarado anteriormente que agentes de la CIA han asesorado a las fuerzas mexicanas en operaciones antinarcóticos, y facilitaron inteligencia, como en el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Osegera Cervantes, “El Mencho”. Sin embargo, han insistido en que los agentes de inteligencia estadounidenses no desempeñan ninguna función sobre el terreno y que su presencia se limita a dichos centros de mando conjuntos.

La operación en Chihuahua contra un narcolaboratorio, que terminó en un escándalo al revelarse la presencia de agentes de la CIA, ha tensado la relación de México con Estados Unidos, ante el reclamo del gobierno mexicano de respeto a la soberanía.

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