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Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”; reconoce "colaboración sin precedentes”
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El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, reconoció lo que llamó “colaboración sin precedentes” del gobierno de México en la lucha contra las drogas, pero le exigió incrementar esfuerzos en la lucha antidrogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
Durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, Hegseth fue cuestionado sobre la amenaza de los cárteles de la droga, incluyendo el creciente uso de drones.
El secretario de Guerra estadounidense habló de la colaboración del gobierno mexicano. “En México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”, manifestó.
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Subrayó que “eso es lo que espera el gobierno de Estados Unidos del de México. Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”.
La administración del presidente Donald Trump mantiene su presión sobre México para incrementar la lucha antidrogas.
La semana pasada, Trump advirtió que si México “no hace su trabajo, nosotros lo haremos”. Días después, insistió en que “los cárteles gobiernan México. Nadie más lo hace”.
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No son solo los cárteles: el Departamento estadounidense de Justicia anunció recientemente acusaciones contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, en una medida que sacudió a la política mexicana.
El fiscal general interino, Todd Blanche, quien también ha reconocido el apoyo del gobierno mexicano, advirtió que “vendrán más acusaciones” contra funcionarios, considerando la posibilidad de que varios de los líderes de los cárteles de las drogas que están detenidos en Estados Unidos, incluyendo Ovidio y Joaquín Guzmán, “Los Chapitos”, cooperen con la justicia y brinden información.
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mcc
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