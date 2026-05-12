Más Información

Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”; reconoce "colaboración sin precedentes”

Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”; reconoce "colaboración sin precedentes”

Caso huachicol fiscal: FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías; Argentina rechazó deportarlo

Caso huachicol fiscal: FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías; Argentina rechazó deportarlo

Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

No se detectó alguna "conducta ilícita" a Rocha Moya, asegura Harfuch; EU no ha presentado pruebas, dice canciller Velasco

No se detectó alguna "conducta ilícita" a Rocha Moya, asegura Harfuch; EU no ha presentado pruebas, dice canciller Velasco

"Nos han destinado a la muerte": poblador de Chilapa denuncia violencia y ausencia de seguridad; refugiados en la localidad de Alcozacán huyen al monte

"Nos han destinado a la muerte": poblador de Chilapa denuncia violencia y ausencia de seguridad; refugiados en la localidad de Alcozacán huyen al monte

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Sheinbaum afirma que fue “opinión” de senadores entregar propaganda a favor de candidatos en Colombia; no hay que exagerar todo, dice

Sheinbaum afirma que fue “opinión” de senadores entregar propaganda a favor de candidatos en Colombia; no hay que exagerar todo, dice

Segob moviliza funcionarios a Chilapa para atender crisis de violencia; va por "restablecer el orden"

Segob moviliza funcionarios a Chilapa para atender crisis de violencia; va por "restablecer el orden"

Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas; estas son las rutas alternas para llegar al aeropuerto

Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas; estas son las rutas alternas para llegar al aeropuerto

El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, reconoció lo que llamó “colaboración sin precedentes” del gobierno de en la lucha contra las , pero le exigió incrementar esfuerzos en la lucha antidrogas “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

Durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, Hegseth fue cuestionado sobre la amenaza de los cárteles de la droga, incluyendo el creciente uso de drones.

El secretario de Guerra estadounidense habló de la colaboración del gobierno mexicano. “En México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”, manifestó.

Lee también

Subrayó que “eso es lo que espera el gobierno de Estados Unidos del de México. Que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

La administración del presidente Donald Trump mantiene su presión sobre México para incrementar la lucha antidrogas.

La semana pasada, Trump advirtió que si México “no hace su trabajo, nosotros lo haremos”. Días después, insistió en que “los cárteles gobiernan México. Nadie más lo hace”.

Lee también

No son solo los cárteles: el Departamento estadounidense de Justicia anunció recientemente acusaciones contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno estatal por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, en una medida que sacudió a la política mexicana.

El fiscal general interino, Todd Blanche, quien también ha reconocido el apoyo del gobierno mexicano, advirtió que “vendrán más acusaciones” contra funcionarios, considerando la posibilidad de que varios de los líderes de los cárteles de las drogas que están detenidos en Estados Unidos, incluyendo Ovidio y Joaquín Guzmán, “”, cooperen con la justicia y brinden información.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana. iStock/AaronAmat

Visa Einstein: el permiso ‘secreto’ para vivir en Estados Unidos que casi nadie aprovecha

México. iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez

Países que no necesitan visa para entrar a México: lista oficial y qué debes saber

Cocineros en España. Foto: Gemini

Buscan personas cocineras mexicanas para trabajar resort de España: Salario y requisitos

USCIS. Foto: Gemini

USCIS endurece reglas y ahora este error podría arruinar tu trámite migratorio en 2026

Valle de los Elefantes. Foto: Cortesía Visit San Diego

Así es el Valle de los Elefantes que cautiva a visitantes en San Diego Zoo Safari Park