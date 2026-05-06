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El presidente estadounidense, , advirtió este miércoles que "si México no hace su trabajo" en la lucha contra el , "nosotros lo haremos".

En un evento en la para celebrar el Día de las Madres, Trump habló sobre su guerra antinarco y celebró el éxito que, dijo, han tenido sus ataques contra supuestas narcoembarcaciones.

"El por mar se ha reducido en 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y ellos lo entienden".

Insistió en que la operación terrestre es "más fácil", pero dijo que iniciaron combatiendo las drogas que llegan a Estados Unidos por mar. "No tienen idea de cuántas [drogas] llegaban vía marítima".

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Las declaraciones se producen el mismo día en que la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Antiterrorista, en la que advirtió contra los "gobiernos cómplices" de los cárteles.

“Ya no permitimos que los cárteles y las bandas que han envenenado a millones de estadounidenses actúen libremente en nuestra región ni introduzcan de contrabando en nuestro país s, armas o mujeres y niños de la trata”, señala el documento, difundido por la Casa Blanca.

Bajo esta estrategia, la indicación es trabajar "en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros", pero subraya que, "si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los ".

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"Nuestra nueva estrategia antiterrorista para Estados Unidos supone una vuelta al sentido común y a la 'paz a través de la fuerza'. Como dije tras nuestra primera misión antiterrorista exitosa, apenas unos días después de mi toma de posesión: si dañan a estadounidenses, o tienen intención de hacerlo, 'los encontraremos y los mataremos'", dice Trump en la introducción del documento.

La estrategia deja claro que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a actuar unilateralmente si los gobiernos no cooperan, y califica al y principales precursores como "armas de destrucción masiva".

En distintos momentos, el presidente Trump se ha quejado de la negativa de la presidenta a permitir que fuerzas de Estados Unidos apoyen en la lucha antinarco.

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Aunque la califica de una mujer "muy buena" e "inteligente", también ha dicho que "tiene mucho miedo de los cárteles".

La presión sobre México se incrementó luego de que el Departamento estadounidense de Justicia acusara al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, , el senador , y otros altos funcionarios y exfuncionarios estatales de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. Estados Unidos reclama a México que los acusados sean detenidos, pero la administración de afirma que, hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas. Por lo pronto, se han iniciado investigaciones.

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