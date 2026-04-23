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El de Estados Unidos anunció la captura de decenas de integrantes de la Mafia Mexicana en California, incluyendo 25 detenidos este jueves.

En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que sobre los detenidos pesan acusaciones por decenas de delitos en el condado de Orange, entre los que se incluyen secuestro, extorsión, tráfico de y metanfetamina, manejo de negocios de juego ilegal y el asesinato de una persona el año pasado en un motel de Anaheim controlado por la banda.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, agradeció a los agentes por su trabajo.

Entre los acusados detenidos este jueves están: Jaime Alvarado, alias "Junior" y "Brian Barbas", Karina Cesena y Mario Flores.

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Además, el comunicado señala que ya se encuentran en custodia Luis Cárdenas, alias "Gangster", “Pops” y "Tío", considerado líder de la "Mafia Mexicana", y José Antonio Ochoa Madrigal, alias “Sparky”.

De los 25 detenidos hoy, se prevé que 15 comparezcan por la tarde ante el tribunal federal de Distrito de Santa Ana. Los otros 10 comparecerán ante el Tribunal Federal de Distrito de Los Ángeles.

El comunicado menciona a otros 12 acusados que no detalla cuándo fueron detenidos, y que comparecerían en las próximas semanas ante el tribunal federal de Distrito de Santa Ana.

Además, se incautaron cuatro kilogramos de fentanilo, 54.4 kilogramos de metanfetamina, 0.9 kilogramos de heroína, tres kilogramos de cocaína, 25 armas de fuego y más de 30 mil dólares en efectivo.

"Los miembros de pandillas que asesinan, extorsionan, secuestran y trafican con drogas y armas de fuego son una amenaza para nuestras comunidades y nuestro modo de vida", afirmó en el comunicado el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.

"Las detenciones de hoy ponen de relieve la cooperación continua entre las fuerzas del orden federales y locales contra los delincuentes violentos, así como nuestra inquebrantable determinación de tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado en nuestras prisiones y nuestras calles", añadió.

"Los acusados de dirigir su propio 'Paraíso Gangster' en el condado de Orange mediante la venta de drogas ilícitas y la comisión de agresiones y asesinatos, entre otros delitos, están rindiendo cuentas hoy", declaró a su vez Akil Davis, subdirector a cargo de la Oficina Local del FBI en Los Ángeles, quien añadió que gracias a este operativo, "las calles del condado de Orange son hoy más seguras".

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Más de 40 imputados de la "Mafia Mexicana"

En total, el comunicado habla de 43 imputados por delitos graves que van de conspiración para cometer extorsión, conspiración para operar un negocio de juego ilegal, delitos violentos en apoyo de la extorsión, tráfico de narcóticos como el fentanilo, la metanfetamina, la heroína y la cocaína, al uso de armas de fuego durante un delito violento.

La Mafia Mexicana, también conocida como "La Eme", es una banda carcelaria con sede en Estados Unidos que ejerce un control enorme sobre las bandas callejeras hispanas del sur de California, dirigiendo actividades ilegales desde las prisiones y recaudando una parte de los ingresos procedentes del tráfico de drogas, el juego ilegal y otros delitos cometidos en las calles.

Además, funge como intermediaria entre los cárteles de la droga mexicanos y las denominadas "superbandas de narcotraficantes" que distribuyen los productos de los cárteles en California y más allá, entre ellas la banda de la Calle 18 y la MS-13.

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