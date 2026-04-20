El Departamento estadounidense de Estado asestó este lunes un nuevo golpe al Cártel de Sinaloa, al anunciar restricción de visas para 75 familiares o socios ligados al Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que “el presidente Donald Trump está utilizando todo el poder de Estados Unidos para erradicar los cárteles narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio”.

Por ello, añadió, se están “tomando medidas para imponer restricciones de visado a 75 personas que son familiares o socios personales o comerciales cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, sancionadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, ‘Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas’”.

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El comunicado señala que las medidas “subrayan el compromiso de la administración Trump de proteger al pueblo estadounidense del Cártel de Sinaloa, designado como Organización Terrorista Extranjera”.

Denuncia que “el Cártel de Sinaloa trafica con fentanilo ilícito, que el presidente designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses”.

Según el comunicado, la restricción de visas a narcos, familiares, allegados personales y socios comerciales “no solo impedirá su entrada en nuestro país, sino que también servirá como medida disuasoria para que no continúen con sus actividades ilícitas”.

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No se dieron a conocer detalles ni nombres de las personas a las que se les restringieron las visas.

El de Sinaloa es uno de los seis cárteles mexicanos que el gobierno de Trump designó organizaciones terroristas. Bajo esta designación, las personas acusadas por ser parte de este grupo criminal ya no solamente son acusadas de tráfico de drogas, sino de narcoterrorismo.

En la publicación en la que anunció la designación, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que con este tipo de medidas “la administración Trump sigue haciendo que nuestra nación y nuestra región sean más seguros y fuertes”. Añade que el Departamento “seguirá protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcoterroristas y las drogas mortales”.

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La medida se da días después de que, el pasado 16 de abril, el gobierno de Trump anunciara restricción de visas para 26 personas en el Hemisferio Occidental que, según el Departamento de Estado, “actúan en nombre de adversarios de Estados Unidos con el fin de socavar nuestros intereses nacionales en nuestro hemisferio, incluida la seguridad regional y la soberanía democrática”.

Tampoco en este caso se identificó a los afectados.

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