Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México que se discute en San Lázaro?; aquí los puntos clave

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

¡Otra vez la Línea A del Metro! Suspenden servicio en dos estaciones por falla eléctrica; RTP apoya con el traslado de usuarios

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Washington. anunció este miércoles la restricción de visados para responsables de una empresa de transporte mexicana a los que acusa de "facilitar la inmigración ilegal" hacia territorio estadounidense, aunque no detalló el número de personas afectadas ni sus identidades.

"Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos", detalló el en un comunicado.

Las restricciones de visados se imponen para impedir que las personas designadas puedan ingresar en Estados Unidos.

La medida "se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos", aunque la nota no revela de qué empresa se trata.

"Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración", apuntó el Departamento de Estado.

Foto: AP/Archivo

Asimismo, prometió que la Administración de Donald Trump "garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias".

Trump anunció aranceles del 30% para exportaciones mexicanos en represalia por el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos, aunque aplazó su entrada en vigor para negociar con el Gobierno mexicano.

El gobierno estadounidense ha elogiado la cooperación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien desplegó unos 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera, aunque destaca que todavía queda trabajo por hacer.

