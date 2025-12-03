Más Información

El presidente de Estados Unidos, , afirmó este miércoles que el líder ruso, , dio señales de querer detener la guerra de Ucrania, durante la reunión que mantuvo el martes con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

"A él le gustaría poner . Esa fue la impresión que dio. Ahora, si esa impresión fue correcta o no... La impresión que tuvieron es que le gustaría ver la guerra terminada, Volver a una vida más normal", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Trump apuntó que el encuentro de Putin con Wikoff y con su yerno Jared Kushner, fue "una reunión razonablemente buena".

"Ya veremos qué pasa. Es una guerra que nunca debió haber comenzado. Es una guerra que, si yo fuera presidente nunca habría ocurrido", insistió.

Putin, Witkoff y Kushner se reunieron el martes en Moscú durante cinco horas pero no lograron acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos, lo que descarta un pronto arreglo del conflicto.

El enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington, DC, EU, el 6 de marzo de 2025. Foto: EFE/Archivo
El enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington, DC, EU, el 6 de marzo de 2025. Foto: EFE/Archivo

Los enviados de Trump cancelaran una reunión prevista en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y regresaron a Estados Unidos tras ser recibidos por Putin.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la , las garantías de seguridad, el repliegue del Donbás y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores han podido consensuar.

El jefe negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los líderes de los principales aliados europeos para ponerles al día de los últimos contactos sobre el plan de paz que impulsa Estados Unidos.

