El presidente estadounidense, , encabezó el martes una reunión de gabinete que se extendió por casi dos horas, en la que amenazó con atacar a cualquier país que envíe drogas a Estados Unidos. Sin embargo, la escena que captó la atención, y se viralizó, es la del mandatario aparentemente luchando para mantenerse despierto.

Mientras su gabinete hablaba de los logros del mandatario republicano, las cámaras lo captaron inclinándose hacia adelante, reclinándose y cerrando los ojos durante varios segundos.

Uno de los momentos más virales fue cuando estaba hablando el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre cómo Trump es el "único presidente" que puede parar la , mientras Trump parecía dormitar.

Lee también:

No es la primera vez que se ve a Trump cansado, luchando por no quedarse dormido en un evento.

A principios de noviembre, durante un anuncio sobre la reducción de precios de medicamentos para bajar de peso, se le vio frotándose los ojos y, por momentos, cerrándolos. Fue justo en el evento en el que uno de los invitados se desmayó.

En mayo pasado, durante una sesión informativa con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, en Riad, las cámaras mostraron a Trump con los ojos cerrados y la cabeza inclinada.

"Trump el dormilón"

Estas situaciones no han pasado desapercibidas para uno de los grandes rivales de Trump, el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ya apodó al mandatario "Trump el dormilón".

El diario estadounidense The New York Times publicó un artículo en el que destacó cómo la energía de Trump parece haber disminuido, respecto de la que mostró en su primer mandato.

Señala que Trump ha aparecido en público con menos frecuencia que en su primer año en la Casa Blanca, en 2017. Su agenda se concentra entre el mediodía y las cinco de la tarde.

El diario cita, además, datos del Roll Call (la agenda presidencial) según los cuales entre el 20 de enero y el 25 de noviembre de 2017, Trump protagonizó mil 688 actos oficiales. En el mismo periodo de su segundo mandato, esa cifra se redujo en un 39%.

Lee también:

Las dudas sobre la energía del presidente destacan más dadas las burlas de Trump sobre su antecesor, al que justamente apodó "Biden el dormilón".

"Yo no soy de los que duermen", aseguró Trump. Pero las imágenes de sus eventos públicos dicen otra cosa.

Se suman, a la vez, a las dudas sobre su salud, al vérsele las piernas hinchadas y las manos maquilladas para tapar moretones que, según la Casa Blanca, se deben a las muchas veces que Trump tiene que dar la mano.

El gobierno afirma que las versiones sobre la salud de Trump son solo fake news.

El médico de Trump, Sean Barbabella, defiende que el mandatario “exhibe una excelente salud cognitiva y física”. Y recientemente publicó un comunicado señalando que Trump se sometió a una resonancia magnética cardiovascular y abdominal que arrojó resultados "perfectamente normales".

