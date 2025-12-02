Coruña. El gobierno de un pueblo del noroeste de España lanzó un aviso de "captura" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el ofrecimiento de una recompensa.

"BÚSCASE. WANTED", se lee en un anuncio en la localidad de Oleiros, en la comunidad autónoma de Galicia, junto a la foto del mandatario estadounidense y las palabras “Terrorista internacional”, en español e inglés.

El ejecutivo municipal de este pueblo de más de 38 mil habitantes, gobernado por un alcalde comunista, Ángel García Seoane, ofrece a cambio una recompensa de 0.50 dólares.

Lee también Trump da ultimátum a España; gobierno tiene hasta finales de agosto para rescindir contratos con Huawei

García Seoane, fundador del partido independiente gallego Alternativa dos Veciños (Alternativa de los Vecinos) es alcalde de Oleiro, que tiene la renta per cápita más alta de Galicia, desde 2003, aunque ya había ocupado el cargo entre 1985 y 1996.

El Ayuntamiento de Oleiros, A Coruña, ofrece una recompensa de medio dólar por la 'captura' de Donald Trump https://t.co/ZGq5vonBw9 — Informativos Telecinco (@informativost5) December 2, 2025

El alcalde comunista que ofrece recompensa por Trump en España

A pesar de haber sido condenado en 1994 a seis años y un día de inhabilitación para cargo público, tras cumplir la condena ha sido reelegido por parte de los vecinos de forma mayoritaria.

Abiertamente comunista, el alcalde, de 73 años, es conocido por abogar contra el bloqueo de Cuba, adonde viajó con el exministro franquista Manuel Fraga, con quien visitó también la Libia de Muamar Gadafi para denunciar asimismo el bloqueo comercial.

Lee también VIDEO: Trump sugiere que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN

El pueblo tiene calles dedicadas a figuras como el mandatario chileno Salvador Allende, el líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata o el presidente sudafricano Nelson Mandela y también una estatua de Ernesto "Che" Guevara que se inauguró en presencia del hijo del guerrillero argentino.

El Ayuntamiento de Oleiros, también con Ángel García Seoane de alcalde, había utilizado la imagen de Trump en una campaña anterior, en 2020, con un anuncio en los paneles informativos en los que exhibían al presidente de EU junto a las caras de Hitler y Mussolini con un mensaje que tachaba al mandatario norteamericano de "monstruo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc