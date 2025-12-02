Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

Nueve de cada 10 empresas ven piratería en ventas online; medicinas lo más pirateado: Amcham

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Van contra trata en estaciones de autobuses

Van contra trata en estaciones de autobuses

Coruña. El gobierno de un pueblo del noroeste de lanzó un aviso de "captura" del presidente de Estados Unidos, , con el ofrecimiento de una recompensa.

"BÚSCASE. WANTED", se lee en un anuncio en la localidad de Oleiros, en la comunidad autónoma de Galicia, junto a la foto del mandatario estadounidense y las palabras “”, en español e inglés.

El ejecutivo municipal de este pueblo de más de 38 mil habitantes, gobernado por un alcalde comunista, Ángel García Seoane, ofrece a cambio una recompensa de 0.50 dólares.

Lee también

García Seoane, fundador del partido independiente gallego Alternativa dos Veciños (Alternativa de los Vecinos) es alcalde de Oleiro, que tiene la renta per cápita más alta de Galicia, desde 2003, aunque ya había ocupado el cargo entre 1985 y 1996.

El alcalde comunista que ofrece recompensa por Trump en España

A pesar de haber sido condenado en 1994 a seis años y un día de inhabilitación para , tras cumplir la condena ha sido reelegido por parte de los vecinos de forma mayoritaria.

Abiertamente comunista, el alcalde, de 73 años, es conocido por abogar contra el bloqueo de , adonde viajó con el exministro franquista Manuel Fraga, con quien visitó también la Libia de Muamar Gadafi para denunciar asimismo el .

Lee también

El pueblo tiene calles dedicadas a figuras como el mandatario chileno Salvador Allende, el líder revolucionario mexicano o el presidente sudafricano y también una estatua de Ernesto "Che" Guevara que se inauguró en presencia del hijo del guerrillero argentino.

El Ayuntamiento de Oleiros, también con Ángel García Seoane de alcalde, había utilizado la imagen de Trump en una campaña anterior, en 2020, con un anuncio en los paneles informativos en los que exhibían al presidente de EU junto a las caras de y con un mensaje que tachaba al mandatario norteamericano de "monstruo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026