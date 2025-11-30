Más Información

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Ronald Johnson reconoce acción del Gabinete de Seguridad tras caída de Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", en Michoacán

Ronald Johnson reconoce acción del Gabinete de Seguridad tras caída de Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", en Michoacán

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Increpan a Pérez Dayán en la FIL Guadalajara por su voto que permitió la reforma judicial; "es un traidor", denuncia

Increpan a Pérez Dayán en la FIL Guadalajara por su voto que permitió la reforma judicial; "es un traidor", denuncia

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Cuartos de Final Vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO - Cuartos de Final Vuelta - Apertura 2025 - Liga MX

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

Harfuch descarta presunto dinero del crimen organizado en Miss Universo; “no hay indicios”, asegura

Militares en retiro marchan al Zócalo; exigen condiciones dignas de retiro y respeto a las Fuerzas Armadas

Militares en retiro marchan al Zócalo; exigen condiciones dignas de retiro y respeto a las Fuerzas Armadas

Productores de Zacatecas anuncian bloqueos carreteros este 1 de diciembre; denuncian incumplimientos federales

Productores de Zacatecas anuncian bloqueos carreteros este 1 de diciembre; denuncian incumplimientos federales

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

Los Ángeles. El presidente estadounidense, , dijo este domingo que tras una evaluación encontró que el gobierno del expresidente Joe Biden "le tendió una trampa" al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, por lo que decidió concederle un indulto.

"La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa(…) una trampa de la administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos", explicó el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense.

Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial (2021-2025).

Lee también:

"Bueno, me dijeron... mucha gente de Honduras, dijeron que fue una trampa de Biden", respondió Trump. "No me refiero a Biden... Mira, Biden no sabía ni que estaba vivo, pero fueron las personas que rodeaban a Biden cuando él estaba allí".

Según Trump, los asesores de Biden "básicamente dijeron que [Hernández] era un narcotraficante porque era el presidente del país [Honduras]".

Cuando se le preguntó: "¿Qué pruebas puede aportar de que fue una trampa?", Trump respondió: "Quiero decir, podrían decir que, en cualquier país que se elija, si alguien vende drogas en ese país, eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida".

El presidente anunció el indulto el pasado viernes en un mensaje en su red social Truth Social, en el que reiteró su apoyó al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, que disputa las elecciones presidenciales en Honduras este domingo.

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

El expresidente hondureño estuvo en la mira de la Justicia de Estados Unidos desde 2013, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando Trump estaba en su primer periodo presidencial.

Lee también:

De acuerdo a la Fiscalía estadounidense, Hernández formó parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia Antidrogas (DEA) desde el año 2013, en el que fue electo, por actividades "relacionadas con la importación de cocaína a Estados Unidos".

El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio 'Tony' Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026