La Casa Blanca estrenó una nueva sección en su sitio web dedicada al “Medio infractor de la semana”, con la intención de escrachar a los medios que difundan notas que la administración de Donald Trump considere sesgadas o falseadas contra el presidente o su gobierno.

El sitio pretende ser un “registro de las historias falsas y engañosas de los medios de comunicación señaladas por la Casa Blanca", dijo el gobierno en un comunicado.

La nueva página se presenta con el encabezado "Engañoso. Sesgado. Expuesto", seguido de una lista de medios y periodistas con enlaces a historias que, según el gobierno, incluyen omisiones de contexto, mentiras, caracterizaciones erróneas, sesgo o mala praxis.

Luego nombra al Boston Globe, CBS News y The Independent como “medios infractores de la semana”, acusándolos de presentar erróneamente las declaraciones de Trump sobre seis legisladores demócratas que publicaron un video donde animaban a los militares a no seguir órdenes ilegales.

La controversia surgió después de que Trump acusara a los demócratas de “comportamiento sedicioso, castigado con la muerte” en redes sociales. También republicó una declaración que incluía las palabras: “Que los cuelguen”.

“Los demócratas y los medios de comunicación falsos insinuaron subversivamente que el presidente Trump había dado órdenes ilegales a miembros del servicio”, se lee en el sitio. “Todas las órdenes que el presidente Trump ha emitido han sido legales. Es peligroso que los congresistas en ejercicio inciten a la insubordinación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y el presidente Trump exigió que rindan cuentas”, añade el texto.

El sitio también incluye un “Salón de la Vergüenza de los infractores”. The Washington Post aparece en primer lugar, seguido de MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico y The Wall Street Journal. Todos estos medios renunciaron a sus credenciales de prensa del Pentágono el mes pasado después de que se emitieran nuevas normas que exigen la autorización previa de los funcionarios de Defensa antes de publicar la información.

La Casa Blanca cuestionó al menos cuatro artículos del Post, incluyendo un informe que afirmaba que la Guardia Costera estadounidense ya no clasificaría las esvásticas y las sogas como símbolos de odio, una medida de la que la Guardia Costera se retractó tras el informe.

El Post señaló la nueva sección de la Casa Blanca como la expresión más reciente de las críticas de Trump a los medios tradicionales, expresadas en demandas en curso contra el Wall Street Journal y el New York Times, acuerdos de alto perfil con ABC y CBS, y una lluvia de insultos contra organizaciones de noticias a las que desde hace tiempo ha llamado “enemigos del pueblo”.

En las últimas semanas, Trump ha dirigido una serie de insultos personales a periodistas. Respondió "Silencio, cerdita" a una reportera de Bloomberg. Describió a una periodista del New York Times como “una reportera de tercera categoría, fea por dentro y por fuera” en una publicación de Truth Social. Y llamó a una reportera de CBS News “una persona estúpida” en respuesta a sus preguntas sobre los refugiados afganos en Estados Unidos.

El sitio incluso criticó a la cadena Fox News, un medio considerado más bien cercano a Trump, aunque lo hizo por error. Un vocero de Fox News aclaró que las críticas fueron mal dirigidas, porque el sitio identificó erróneamente a una periodista como perteneciente a ese medio. La Casa Blanca eliminó la mención de Fox News después de que la cadena presentara su objeción.

Seth Stern, director de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa, afirmó al Washington Post que Trump ha dejado claro que su problema no es la parcialidad de los medios, sino que “los periodistas no lo adulan y regurgitan sus mentiras”.

“La gente comprende el evidente conflicto inherente a que una administración presidencial se autoproclame árbitro de la parcialidad de los medios, y preveo que, tras la primera ola de publicidad, pocos estadounidenses prestarán atención a esta última maniobra”, declaró. “El truco está perdiendo fuerza”.

