El presidente estadounidense, , llamó este jueves "estúpida" a una reportera por preguntarle por qué culpa a su antecesor, Joe Biden (2021-2025), del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en., lo que se suma a descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres.

La reportera, cuya identidad aún no se revela, cuestionó al mandatario por qué responsabiliza a las políticas migratorias de Biden del ataque del miércoles en Washington, en el que murió una agente y un compañero está en estado crítico, si la actual Administración revisó al presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal.

"Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida", respondió el mandatario desde Florida tras una llamada con militares.

El episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, pues apenas el miércoles llamó "fea por dentro y por fuera" a la reportera Katie Rogers del The New York Times, que publicó un artículo, junto a un colega hombre que Trump no mencionó, sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.

Mientras que la semana pasada Trump le dijo a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg que le preguntó en el avión Air Force sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein.

Ahora, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial @RapidResponse47 el video en el que Trump llama "estúpida" a la reportera, a quien identificó como parte de las 'fake news' (noticias falsas).

La polémica ha crecido desde que el director del FBI, Kash Patel, confirmó la mañana del jueves que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y que llegó a Estados Unidos en 2021 con el programa 'Operation Allies Welcome', destinado a apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar de EU.

Trump responsabilizó a Biden del "caos" producido por los vuelos que llevaron a los afganos a EE.UU., pero la prensa estadounidense reportó este jueves que la actual Administración verificó a Lakanwal y le concedió asilo a principios de 2025.

Cuestionado por este hecho en concreto, el presidente respondió ahora que "cuando se trata de asilo, cuando vuelan al país, es muy difícil sacarlos".

"No importa como quieras hacerlo, pero es muy difícil sacarlos, pero ahora vamos a sacarlos a todos", sostuvo.

Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residente, o 'green cards', de 19 nacionalidades de "países de preocupación", incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

