Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevos rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Se registra microsismo de 2.3 de magnitud en la Álvaro Obregón

Metro CDMX: usuarios reportan retrasos y saturación de andenes en cinco estaciones

Ciudad de Guatemala.- La cancillería de informó que le retiró el cargo de cónsul honorario en Toluca de Lerdo al empresario mexicano , dueño de Miss Universo, un día después de que se conociera que está siendo investigado en su país por presunto tráfico de armas y drogas y robo de combustible.

Según la cancillería, desde octubre se analizaba derogar la designación de Rocha porque la dirección del consulado honorario se habría modificado “sin notificación ni autorización previa”. Pero “esta destitución se agilizó debido a los sucesos recientes (la investigación judicial), por lo que se actuó de manera inmediata".

La designación de Rocha como cónsul honorario de Guatemala en Toluca se produjo durante el mandato del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei en 2021.

“Los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática. En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural”, explicó la cancillería. El cargo de Rocha era voluntario y sin pago.

Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, la Miss Universo 2025 y Raúl Rocha, copropietario y presidente de la organización de Miss Universo. Fotos: Especial y Sakchai Lalit / AP
FGR investiga a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

La víspera, la Fiscalía General de México (FGR informó que desde noviembre de 2024 investiga a un grupo de delincuencia organizada por tráfico de armas y drogas y robo de combustible. Señaló que se están obteniendo datos fundamentales para ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl “R”. Un agente federal, que declaró en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar públicamente del caso, dijo a la AP que el investigado es Rocha.

La investigación se conoció en medio de la controversia que se produjo en la última edición del certamen Miss Universo y la orden de arresto que emitió la víspera un tribunal de Tailandia contra la copropietaria de esa organización en relación con un caso de fraude.

Rocha Cantú inauguró Consulado Honorario de Guatemala en abril

El comunicado manifiesta que “considerando que el Sr. Rocha Cantú únicamente estaba autorizado para fungir como Cónsul Honorario en Toluca y ya existe una representación consular de carrera en la Ciudad de México, el Ministerio de Exteriores informa que se tomó la decisión de derogar desde octubre pasado su nombramiento, ya que se constató un incumplimiento a nuestras normas”.

En enero de 2022, Rocha inauguró el Consulado Honorario de Guatemala en Toluca, señalando que, además de servir para fortalecer los nexos diplomáticos, serviría para acoger a quienes requirieran de un vínculo con su país, al encontrarse lejos.

En su momento, el Ministerio guatemalteco de Exteriores señaló que este consulado honorario buscaba ampliar la atención a guatemaltecos e impulsar el comercio, turismo e intercambio cultural entre los dos países.

